我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

白營：版圖正擴張 可望取得270張選舉人票

澳門10月博彩收入 較去年跌逾7成

香港新聞組／香港2日電
澳門10月博彩毛收入72.7億澳門元，按年跌72.5%，連續13個月按年下跌。（歐新社資料照片）
澳門10月博彩毛收入72.7億澳門元，按年跌72.5%，連續13個月按年下跌。（歐新社資料照片）

澳門政府博彩監察協調局1日公布，10月澳門博彩收入為72.7億澳門元（約9.1億美元），較9月增加約50.6億澳門元，上升近2.3倍，但較去年同期仍下跌72.5%。累計今年1至10月，澳門博彩收入458.7億澳門元（約57.4億美元）。

香港01報導，澳門博彩監察協調局公布，當地10月博彩毛收入為72.7億澳門元，按年跌72.5%，連續13個月按年下跌。不過與9月錄得22.11億澳門元賭收相比，則按月上升2.28倍。今年頭10個月，澳門賭收按年跌81.4%至458.75億澳門億元。

據報導，實德環球副主席兼執行董事馬浩文表示，經過這兩個月內地對澳門陸續通關，市場都感覺到整個通關都是繼續以高標準防疫為最大目標。當然10月上旬更因為國家主席習近平到訪深圳，廣東省防疫更嚴謹。

隨著習主席到訪深圳後，每天到訪澳門的限額開始增加。根據數字估計，每天訪澳限額應該是每兩星期逐步增加。由於11月有賽車活動，數字可能會相對10月份增長30%左右，也大概是等於按年計下跌60%左右。

在提及澳門賭場貴賓廳業務發展時，馬浩文相信需要比較長時間才能恢復。主要由於內地把非法博彩以及非法匯款定性為危害國家安全行為，當然以上本來在內地都是非法行為。但這個定性明顯會再執法力度上大大提高，等於會對貴賓廳業務造成比較大的影響。

至於聖誕及元旦檔期表現如何，則要視乎能否及時和香港通關。他直言在澳門沒有和香港通關的情況下，估計生意情況，可以做到按年下跌50%左右。如果和香港成功通關，生意跌幅可改善到按年下跌30至40%，一個比較好的經營環境。這是基於貴賓廳生意相信未恢復的前提下。

澳門 香港 美元

上一則

港再現源頭不明個案 掃黃拘1染疫內地女子

下一則

觸犯香港立法會特權法 最高罰款1萬港元、判囚1年

延伸閱讀

中駐日大使：中日互信不足 美利用香港新疆打壓中國

中駐日大使：中日互信不足 美利用香港新疆打壓中國
金沙集團 擬撤出賭城聚焦亞洲

金沙集團 擬撤出賭城聚焦亞洲
市場萎縮…金沙集團擬賣光美國賭場 全梭哈在亞洲

市場萎縮…金沙集團擬賣光美國賭場 全梭哈在亞洲
「未商旅遊氣泡」 賀一誠：習近平肯定澳門防疫

「未商旅遊氣泡」 賀一誠：習近平肯定澳門防疫

熱門新聞

張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
一個保溫杯讓丈夫發現妻子出軌。圖為示意圖。(取材自瀟湘晨報╱視覺中國圖)

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

2020-10-29 13:00
涉事空姐。 （視頻截圖）

空姐偷吃機師?長沙男為她離婚、花百萬被悔婚怒列清單

2020-10-30 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項
交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔
1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州

1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州