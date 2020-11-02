澳門10月博彩收入 較去年跌逾7成

澳門10月博彩毛收入72.7億澳門元，按年跌72.5%，連續13個月按年下跌。（歐新社資料照片）

澳門 政府博彩監察協調局1日公布，10月澳門博彩收入為72.7億澳門元（約9.1億美元 ），較9月增加約50.6億澳門元，上升近2.3倍，但較去年同期仍下跌72.5%。累計今年1至10月，澳門博彩收入458.7億澳門元（約57.4億美元）。

香港 01報導，澳門博彩監察協調局公布，當地10月博彩毛收入為72.7億澳門元，按年跌72.5%，連續13個月按年下跌。不過與9月錄得22.11億澳門元賭收相比，則按月上升2.28倍。今年頭10個月，澳門賭收按年跌81.4%至458.75億澳門億元。

據報導，實德環球副主席兼執行董事馬浩文表示，經過這兩個月內地對澳門陸續通關，市場都感覺到整個通關都是繼續以高標準防疫為最大目標。當然10月上旬更因為國家主席習近平到訪深圳，廣東省防疫更嚴謹。

隨著習主席到訪深圳後，每天到訪澳門的限額開始增加。根據數字估計，每天訪澳限額應該是每兩星期逐步增加。由於11月有賽車活動，數字可能會相對10月份增長30%左右，也大概是等於按年計下跌60%左右。

在提及澳門賭場貴賓廳業務發展時，馬浩文相信需要比較長時間才能恢復。主要由於內地把非法博彩以及非法匯款定性為危害國家安全行為，當然以上本來在內地都是非法行為。但這個定性明顯會再執法力度上大大提高，等於會對貴賓廳業務造成比較大的影響。

至於聖誕及元旦檔期表現如何，則要視乎能否及時和香港通關。他直言在澳門沒有和香港通關的情況下，估計生意情況，可以做到按年下跌50%左右。如果和香港成功通關，生意跌幅可改善到按年下跌30至40%，一個比較好的經營環境。這是基於貴賓廳生意相信未恢復的前提下。