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7人被拘 民主派譴責港府濫捕：建制派打人、離位都沒事

香港特派員李春／香港2日電
立法會內委會5月8日改由建制派議員主持會議，泛民議員不滿並阻撓會議進行。圖為陳志全被建制議員郭偉強單手強行拖走，立法會保安及主持會議的李慧琼均無處理。（中央社資料照片）
立法會內委會5月8日改由建制派議員主持會議，泛民議員不滿並阻撓會議進行。圖為陳志全被建制議員郭偉強單手強行拖走，立法會保安及主持會議的李慧琼均無處理。（中央社資料照片）

香港警方1日清晨突然拘捕七名民主派人士，指全部涉嫌違反「立法會（權力及特權）條例」的「藐視罪」及「干預立法會人員罪」。民主派發表聲明強烈譴責港府濫捕，打壓立法會議員及市民的抗爭權利。

香港警察港島總區刑事總部警司陳永裕說，5月8日立法會內務委員會（簡稱內會）期間，個別議員作出擾亂行為，包括衝向主席台前令會議無法進行，亦有人在公眾席從高處向會議室投擲紙張等，6名民主派現任、前任立法會議員及1名議員助理已被落案起訴，稍後將獲准保釋，5日到東區裁判法院應訊。

針對部分被捕人士在立法會會議室內僅涉及舉紙牌、呼口號等行為，陳永裕表示已進入法律程序，警方不能評論以什麼理由控告，要留待法庭解決。

對於當日場內建制派及民主派議員互有衝突，民主派議員陳志全被建制派工聯會議員郭偉強從後拖走；民主黨尹兆堅亦報稱被民建聯黃定光和無黨派何君堯襲擊。陳永裕指警方有將當日會議的畫面逐一重溫及評估，亦索取部分證人的口供，正等候律政司的法律意見。

•法例原意保護議員卻被濫用

香港民主派立法會議員發表聲明，強烈譴責警方濫捕。聲明說，有關條例的原意為保護立法會議員，現在反過來被港府濫用，相當荒謬，促請當局立即無條件釋放所有民主派人士。

被捕的民主黨議員尹兆堅昨天下午離開荃灣警署，他說對警員上門拘捕感到錯愕，指當日建制派及民主派議員都有離開座位爭拗，但只有民主派議員被控告，批評是選擇性抓人。

•「傷者變被告 原告變被告」

香港新聞組／香港2日電

據明報報導，陳志全5月就事件提出私人檢控，控告郭偉强普通襲擊罪，案件定於9日審前覆核。尹兆堅當日報稱遭兩名建制派襲擊，令他心口「瘀咗幾撻」，他被保安抬走期間受傷倒地，須送院治理。尹昨質疑警方只針對民主派執法，說當日曾有警員到醫院慰問他，尹其後也有到警署落案，現在卻是「傷者變被告，原告變被告」，批評警方執法荒謬。

香港七名泛民主派人士1日遭香港警方拘捕，港警指控他們在5月8日的立法會內務委員會...
香港七名泛民主派人士1日遭香港警方拘捕，港警指控他們在5月8日的立法會內務委員會會議期間，涉嫌違反「立法會（權力及特權）條例」。圖為當日泛民議員和建制派議員混戰場面。（路透）

香港 民主黨 警察

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