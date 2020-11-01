香港831灣仔暴動案 8被告全部罪名不成立

「陣地社工」陳虹秀等8人被控參與去年8月31日暴動案，陳早前獲裁定表證不成立，當庭釋放，香港區域法院10月31日再裁定同案的其他7名被告全部罪名不成立。（路透資料照片）

香港 7名市民被控去年8月31日的反送中 運動中，在灣仔及銅鑼灣一帶參與暴動，法庭裁定7人全部罪名不成立，法官書面判決指出，不應把穿黑衣的人隨意視為參與暴動或非法集結。

去年8月31日，香港市民發起反送中遊行 ，銅鑼灣和灣仔一帶發生激烈警民衝突，大批示威者多人被捕，目前有8人被控暴動罪，其中1名被告社工陳虹秀早前已被裁定表證不成立，當庭釋放。

周6早上，香港區域法院裁定全部人判暴動罪名不成立，被告之一龔梓舜被控藏有攻擊性武器罪名同樣不成立。

區域法院法官沈小民在判詞指，控方的最大問題是無證據顯示各被告被捕前的作為，未能在毫無疑點情況下，證明各被告參與暴動。部分警員作供時不誠實，包括被問到部分被告被捕後傷勢由來時，表現迴避，未能令法庭依賴相關警員證供。

•社工當庭獲釋 律政司上訴

香港新聞組／香港1日電

另據明報報導，「陣地社工」陳虹秀於9月29日被法官沈小民裁定暴動罪表證不成立，撤銷控罪。律政司於10月5日致函陳虹秀一方，表示認為原審法官法律觀點「有錯誤」，並根據區域法院條例第84條，提出申請將以案件呈述方式向上訴庭提出上訴。至於同案其餘7名被告，據香港電台報導，律政司表示，律政司正研究法官的判決理據和主控官的報告，然後決定是否需要跟進。

文匯報報導，法官沈小民於2017年3月17日裁定2016年「旺暴案」3名被告──23歲港大女生許嘉琪、20歲學生麥子晞及33歲廚師薛達榮暴動罪成，各判囚3年，成為香港回歸後首宗因干犯暴動罪行入獄個案。