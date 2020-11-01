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梁振英：黎智英助理涉挪用公款 應報警以示清白

香港新聞組／香港1日電
梁振英發帖說，黎智英私人助理參與造假，抹黑白登，不是獨立事件。（中新社資料照片）
梁振英發帖說，黎智英私人助理參與造假，抹黑白登，不是獨立事件。（中新社資料照片）

全國政協副主席梁振英昨日在臉書就事件發帖，指黎智英聲稱對私人助理Mark Simon用公司1萬元美金造假抹黑白登一事並不知情，即係Mark Simon涉嫌挪用公款，「黎智英必須報警，以示清白」。

梁振英另發帖說，Simon參與造假，抹黑白登，不是孤立事件，並指台灣蘋果日報在事件被踢爆前不斷抹黑白登的報導。

梁振英帖文說：「Mark Simon用黎智英公司的1萬元美金造假抹黑白登，黎智英說他事前不知道，那就是Mark Simon（涉嫌）挪用公款了，黎智英必須報警，以示清白」。

●Mark Simon曾任美國海軍情報局

另據香港01報導，翻查公開資料，Mark Simon為共和黨員，自2000年為黎智英工作，二人工作關係密切，共同持有公司，亦多次一同來美國美，與當地政要會面。黎智英及4名壹傳媒高層於今年8月被捕，當時傳出警方正通緝身處海外的Mark Simon，或為港區國安法實施後，首名被通緝的非華裔美國人。

報導說，Mark Simon曾於2014年接受《蘋果日報》及《南華早報》訪問，曾談及其身世背景。他在訪問中承認父親曾任職美國中情局35年，他自己則於1986年至90年代初，於海軍情報局任潛艇分析員。但1991年離開該情報單位後，未有再於美國政府部門任職。

Mark Simon與黎智英及黎長子黎見恩，共同持有華代投資有限公司，公司登記地址是壹傳媒大樓1樓，公司秘書為力高顧問公司。力高顧問則由黎智英與Mark Simon持有，後者自今年5月底起出任公司秘書。

社民連前立法會議員梁國雄，曾被指涉收受黎智英捐款25萬元，沒有向立法會申報，被控公職人員行為失當罪，案件最終裁定不成立。案情透露，黎曾將款項傳予Mark Simon，由Mark Simon開出銀行本票予民主黨、公民黨、工黨及社民連。

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