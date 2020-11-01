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財爺：保就業計畫 港府不推第3輪

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

財政司司長陳茂波昨天表示，港府不會推出第三輪保就業計畫。他指有國際組織提到在疫情爆發初期應全面、大力推出不同措施，但當疫情受控、重啟經濟，就不應再用全面及沒有針對性的措施刺激經濟，否則會造成很大浪費。

對於有意見認為港府應該再派錢，陳茂波在香港電台節目回應，港府已推出兩輪防疫抗疫基金、預計今個財政年度的預計綜合赤字達到超過3000億元（港幣，下同，約387億美元），要穩住經濟不能「一招了」，需要審慎行事。被問到財政預算案會否縮減「派糖措施」，陳茂波回應指，現時討論仍言之尚早，但這是其中一個需要考慮的方向。

香港第3季本地生產總值按年實質下跌3.4%，跌幅比第2季顯著收窄5.6個百分點。陳茂波形容，現時香港經濟情況似乎是谷底整固，但未來經濟情況仍取決於疫情。他表示，估計內地明年經濟增長若達到預期的7%至8%，以及盡快與內地通關，相信對香港經濟有大的助力。

•9月酒店入住率52% 疫下新高

另據明報報導，港人在新型冠狀病毒疫情下流行到酒店度假，在Staycation（住宿度假）推動下，整體酒店入住率正由爆疫初期的低谷回升，9月升至52%，創疫下新高，中價酒店的入住率更達71%，然而總體平均房租持續跌，9月按年跌18.4%，中價酒店住一晚平均只需433元（約55.8美元）。有酒店業人士稱現時房租「半賣半送」，無利可圖，且貴價酒店加入劈價，憂趕絕中價酒店。有學者指若開通「旅遊氣泡」，聖誕節期間酒店入住率有望升至七成。

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