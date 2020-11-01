我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡前別忘時鐘撥回1小時！ 夏令時間11/1凌晨2時結束

9100萬人提早投票！川、白選前最後周末衝刺關鍵州

香港蘭桂坊萬聖夜熱鬧 酒吧生意增兩成

香港新聞組／香港1日電
中環蘭桂坊10月31日萬聖節之夜人潮湧動，港警部署大批警力。（中新社）
中環蘭桂坊10月31日萬聖節之夜人潮湧動，港警部署大批警力。（中新社）

新冠疫情緩和下，港府前天放寬部分社交隔離措施，大批巿民昨晚湧到中環蘭桂坊慶祝一年一度的萬聖夜，人群雖未如以往般擁擠，但仍十分熱鬧，多間酒吧也掛出萬聖節裝飾。不少巿民一如以往，悉心打扮，以「嘩鬼」等造型示人，而港府仍維持「口罩令」等措施，大部分巿民都有遵守。酒吧職員表示會做足防疫規定，指港府放寬措施後，生意增加兩成。

文匯報報導，警方一早在附近街道實施人潮管制措施，加強巡邏並向市民派發消毒酒精，並呼籲保持社交距離，以免增加播疫風險。

據報導，昨晚7時開始當地人流已增多，部分酒吧的室外座位坐滿顧客。晚上約8時，有食環署人員進入酒吧巡查，警員則實施單向人流管制措施，舉起標示及叫咪。大部分市民保持防疫意識，不少「嘩鬼」都悉心打扮，均表示他們想感受節日氣氛，放鬆一下，不要經常心情沉重，不少裝扮後仍佩戴口罩，但仍有部分只戴上面具而沒有口罩，亦有「嘩鬼」拍照時也未繼續戴口罩。

在酒吧方面，現場所見雖然有不少顧客，但酒吧多遵守放寬後顧客為座位數目75%的規定，而客人每枱只有四人，即使有人拿酒杯站在路旁也有戴上口罩。但現場所見，仍有小部分顧客停止飲酒期間，未有戴口罩便與友人繼續「吹水」。

除蘭桂坊外，尖沙咀諾士佛台昨日下午部分酒吧亦開始準備，有職員在餐枱設立隔板。有酒吧職員表示會做足港府的防疫規定，指港府放寬措施後，生意增加兩成。

•酒吧重開 酒店生意反跌

有市民轉攻酒店Staycation開派對，尖沙咀凱悅酒店及美麗華酒店等，昨日下午平均半個小時約有20組市民到場取房。部分入住市民、前台職員穿上應節服飾，但或因酒吧重開關係，有酒店職員表示昨日生意反而不及以往多：「今日同以往一樣差不多人，我都冇諗過Halloween不算多人。」

防疫 社交距離 疫情

上一則

英情報系統 招募華語專家「抗中」

下一則

財爺：保就業計畫 港府不推第3輪

延伸閱讀

確診激增 餐廳面臨新一波營業限制

確診激增 餐廳面臨新一波營業限制
法國再封城！巴黎「出逃車陣」綿延700公里

法國再封城！巴黎「出逃車陣」綿延700公里
港貨改標「中國製造」港府投訴WTO

港貨改標「中國製造」港府投訴WTO
中財辦副主任：中央「十四五規畫」將提升港競爭優勢

中財辦副主任：中央「十四五規畫」將提升港競爭優勢

熱門新聞

張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00
一個保溫杯讓丈夫發現妻子出軌。圖為示意圖。(取材自瀟湘晨報╱視覺中國圖)

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

2020-10-29 13:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
涉事空姐。 （視頻截圖）

空姐偷吃機師?長沙男為她離婚、花百萬被悔婚怒列清單

2020-10-30 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我
川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增

川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增
廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死
紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡