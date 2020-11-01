香港蘭桂坊萬聖夜熱鬧 酒吧生意增兩成

中環蘭桂坊10月31日萬聖節之夜人潮湧動，港警部署大批警力。（中新社）

新冠疫情 緩和下，港府前天放寬部分社交隔離措施，大批巿民昨晚湧到中環蘭桂坊慶祝一年一度的萬聖夜，人群雖未如以往般擁擠，但仍十分熱鬧，多間酒吧也掛出萬聖節裝飾。不少巿民一如以往，悉心打扮，以「嘩鬼」等造型示人，而港府仍維持「口罩令」等措施，大部分巿民都有遵守。酒吧職員表示會做足防疫 規定，指港府放寬措施後，生意增加兩成。

文匯報報導，警方一早在附近街道實施人潮管制措施，加強巡邏並向市民派發消毒酒精，並呼籲保持社交距離 ，以免增加播疫風險。

據報導，昨晚7時開始當地人流已增多，部分酒吧的室外座位坐滿顧客。晚上約8時，有食環署人員進入酒吧巡查，警員則實施單向人流管制措施，舉起標示及叫咪。大部分市民保持防疫意識，不少「嘩鬼」都悉心打扮，均表示他們想感受節日氣氛，放鬆一下，不要經常心情沉重，不少裝扮後仍佩戴口罩，但仍有部分只戴上面具而沒有口罩，亦有「嘩鬼」拍照時也未繼續戴口罩。

在酒吧方面，現場所見雖然有不少顧客，但酒吧多遵守放寬後顧客為座位數目75%的規定，而客人每枱只有四人，即使有人拿酒杯站在路旁也有戴上口罩。但現場所見，仍有小部分顧客停止飲酒期間，未有戴口罩便與友人繼續「吹水」。

除蘭桂坊外，尖沙咀諾士佛台昨日下午部分酒吧亦開始準備，有職員在餐枱設立隔板。有酒吧職員表示會做足港府的防疫規定，指港府放寬措施後，生意增加兩成。

•酒吧重開 酒店生意反跌

有市民轉攻酒店Staycation開派對，尖沙咀凱悅酒店及美麗華酒店等，昨日下午平均半個小時約有20組市民到場取房。部分入住市民、前台職員穿上應節服飾，但或因酒吧重開關係，有酒店職員表示昨日生意反而不及以往多：「今日同以往一樣差不多人，我都冇諗過Halloween不算多人。」