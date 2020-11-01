港立法會內會衝突 朱凱迪等7泛民前任、現任議員突被捕

主持內委會會議的李慧琼5月8日坐上會議室主席台，民主派議員隨即走到主席台前抗議，多名保安築起人牆拒絕接近。（中通社資料照片）

香港民主黨 3名立法會議員胡志偉、尹兆堅和黃碧雲，工黨立法會議員張超雄、郭永健，以及人民力量前議員陳志全﹑議會陣線前議員朱凱迪，今早突遭警方逮捕，傳與今年5月香港立法會的內務委員會（內委會）會議有關。此外，工黨主席郭永健亦被預約拘捕，指他今年5月藐視立法會及妨礙立法會人員執行職務。

據香港01報導，行動仍然進行，不排除有更多人被捕。各人涉及5月8日立法會內務委員會事件，涉嫌觸犯立法會（權力及特權）法第17條「藐視罪」及第19條「干預議員、立法會人員或證人罪」。

陳志全﹑朱凱迪社交網站今天發文，指早上7時許被警方拘捕，其中陳指被告3項罪名，有關立法會特權條例與5月8日立法會內務委員會會議。5月8日民主、建制兩派議員就內務委員會主席選舉爭持不下。朱凱迪社交網站今早7時多發文，指朱被警察 上門拘捕，稱與5月8日立法會內務委員會會議有關。陳志全亦於臉書出帖，指今早約7時被捕，據知被控3項罪名，同樣涉及5月8日內會事件有關立法會特權法，他被帶到北角警署。

工黨表示，張超雄亦因5月8日內會會議事件被捕，被帶到香港仔警署，工黨主席郭永健fb也出帖，指「剛收到警察電話，對我作拘捕」；另外，民主黨亦於臉書表示，胡志偉、尹兆堅、黃碧雲被警察上門拘捕，據悉涉及立法會特權條例及5月8日內會事件。

另據明報報導，立法會內委會經歷半年至5月8日仍未能選出主席，主席李慧琼當日主持特別會議，處理法律問題及其他積壓事項。在泛民質疑李慧琼越權下，立法會法律顧問一改去年10月立場，稱李慧琼有權主持會議。會議期間，建制、泛民議員衝突、互相指罵，場面混亂，有泛民議員受傷。11名民主派議員先後被李慧琼驅逐，其他民主派其後拉隊離場。內會最終在只有建制派在席下，「破局」處理多項積壓議程，包括14條條例草案，決定就當中9條成立法案委員會。