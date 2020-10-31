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港貨改標「中國製造」港府投訴WTO

香港新聞組／香港31日電
商務及經濟發展局長邱騰華表示，港府根據世貿爭端解決機制，正式投訴美國。(中通社)
商務及經濟發展局長邱騰華表示，港府根據世貿爭端解決機制，正式投訴美國。(中通社)

美國早前宣布由香港生產並出口到當地的產品，須標示為「中國製造」，將於11月10日起實施，引起商界不滿。香港官員昨天表示，港府已就美國限制港產貨品標籤設定，向世界貿易組織（WTO）投訴。據悉，此次為香港回歸後首次採取相關行動。

中央社報導，美國當局為懲罰香港實施《港區國安法》，日前宣布進口的香港貨品標籤由現有的「香港製造」改為「中國製造」，相關措施自下月10日起生效。

報導引述商務及經濟發展局局長邱騰華向媒體說，港府上月就有關問題向美方提出交涉，要求對方撤回決定，但美方沒有實質及令人滿意的回覆，而港府提出的中間方案也不獲採納。

他說，港府為此向世貿投訴美方的做法，香港駐世貿代表也去信美國的貿易代表，要求透過世貿機制解決爭議。

邱騰華說，據相關機制，美國必須在10日內回應港方的投訴，30日內與港府磋商，如果60日內未能解決爭端，港府有權要求世貿成立專家小組審議。

邱騰華不評論整個過程需時多久，但稱在有裁決前，香港出口商仍受美國新規定影響。

被問及香港廠商可如何應對，邱騰華表示，香港政府不會建議商家違反世貿誤標來源地的規定，出口商要自行考慮，得知貿發局及商會曾商討。

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