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中聯辦宿舍房客確診 月初深圳免檢返港

香港新聞組／香港31日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港昨日新增7宗新型冠狀病毒確診，其中六宗為輸入，而一宗為本地無源頭個案，44歲男患者居於北角一幢中聯辦宿舍，上月底曾到訪深圳，6日經深圳灣口岸以豁免檢疫者身分回港。有醫生認為，該患者在港染疫可能性較大，但認為政府應要求獲豁免檢疫者從陸路口岸抵港時驗病毒。

明報報導，香港昨再次出現不明源頭本地個案，是5日內首宗，患者是一名44歲男子（第5321宗），住北角清華街10至16號，該大廈是中聯辦宿舍。患者在信德中心西座一個中聯辦物業任文職，平時會乘公司車由宿舍到公司上班。

據報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會稱，患者在農曆新年後不曾離港，衛生防護中心其後更正稱，經核實出入境紀錄，病人在潛伏期即10月13至26日沒離港，但9月底至10月初曾到深圳，並於10月6日經深圳灣口岸以豁免檢疫者身分回港。

張竹君又表示，患者最後一日上班是10月29日。患者在潛伏期及傳染期間曾多次行山及打羽毛球，部分時間沒戴口罩，另他曾在公司茶水間漱口，與他同一小組或曾共用茶水間的11名同事要檢疫。

報導引述呼吸系統專科醫生梁子超認為，44歲男患者返港後21日才發病，時間相隔較長，且深圳的社區感染風險不高，估計患者在香港染疫的可能性較大。

香港01報導，患者工作地點為信德中心西座32樓，共有五間公司，亦有中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦（中聯辦）公室港島工作部；而患者報住地址，根據土地註冊處紀錄，全幢大廈由中聯辦持有，街坊指為宿舍。

目前辦公室已落下鐵閘，旁邊的接待處亦空無一人，大廈出入口均有保安員看守。而有街坊指，據悉該大廈已被中資機構收購，用作宿舍。

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