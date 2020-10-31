中財辦副主任：中央「十四五規畫」將提升港競爭優勢

中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀。(取材自人民網)

中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀30日表示，在「十四五規畫」時期，北京 將進一步支持香港 鞏固提升競爭優勢，只要全面貫徹「一國兩制」方針，加強港澳與大陸的交流合作，支持港澳更好融入大陸的國家發展大局，港澳一定能保持長期繁榮穩定。

據香港電台報導，韓文秀昨日出席由國新辦舉行的講解十九屆五中全會的記者會。對於「十四五規畫」會對香港帶來哪些機遇？韓文秀指出，香港是世界上最自由的經濟體，香港經濟發展有良好基礎、特獨優勢、也有大量專業人才，與世界經濟廣泛連繫。

韓文秀表示，北京將支持香港建設國際創新科技中心，打造「一帶一路」功能平台，高質量建設粵港澳大灣區，完善便利港澳居民在大陸發展的政策，支持港澳與世界各國各地區開展交流合作。

韓文秀指出，展望「十四五規畫」時期的發展，有信心、有底氣，中國特色社會主義有獨特優勢，有廣濶的市場空間，一定能抓著新機遇，應對新挑戰，在危機中遇先機，在變局中開新局。

五中全會「一句」提港 專家：非邊緣化

第19屆五中全會昨29日結束，涉及香港的部分僅有「要保持香港、澳門 長期繁榮穩定」，這與五年前的第18屆五中全會相較，篇幅大為減少。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，北京將繼續執行四中全會的對港政策，所以未特別增加對港內容。香港已逐步恢復穩定和秩序，因此北京的對港政策重點，在推動香港融入國家發展大局。

據香港01報導，五中全會涉及港澳的篇幅較這次為多，而這次的篇幅縮小，被問及這是否代表香港被邊緣化？劉兆佳指出，北京會繼續執行四中全會的對港政策，沒有需要特別提到新的內容。

全國人大常委譚耀宗認為，內容縮減不代表香港會被邊緣化，香港長期繁榮穩定是重要目的及「大家的希望」，且北京對港的期望也在深圳講話時發表，無需再次提出。