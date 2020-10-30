港企加薪幅度 創10年新低

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 人力資源管理學會昨天公布2020年薪酬趨勢調查結果，發現雇員今年平均加薪幅度為1.4%，較往年的3.6%顯著下降，創10年新低。

香港01報導，調查發現，僅29%受訪機構表示雇員來年將獲加薪，8%機構預期凍薪。至於預料明年1月至4月期間加薪的機構，平均加薪幅度為1.7%。學會亦看淡就業 市場前景，料失業率勢將持續惡化，或超越SARS 8.5%的高峰，最壞情況甚至有機會挑戰雙位數水平。

調查發現，雇員今年整體平均基本薪金調整為1.4%，扣除通脹後，實質基本薪金升幅度為0.5%。

調查顯示，69.7%機構表示有加薪；30.3%機構錄得凍薪；沒有機構表示減薪。學會表示，今年獲加薪的雇員比率為46.1%，而53.9%雇員則被凍薪。在花紅方面，有82.7%雇員獲納入非固定花紅計畫內，平均金額為1.77個月薪金。

展望來年，在89間提供數據的機構中，63%受訪機構對來年加薪情況未有計畫，僅29%受訪機構表示雇員將獲加薪，8%機構預期凍薪。至於預料明年1月至4月期間加薪的機構，平均加薪幅度為1.7%。

據報導，人力資源管理學會副會長孔于人表示，按行業計算，銀行、製造及物業管理業算是「跑贏」大市，平均加薪幅度分別為2.2%、2.2%及2.1%。不過，貿易、零售及建造業增幅較弱，加幅分別僅0.1%、0.6%及1%。孔說，因疫情 關係，旅遊、飲食、消費等行業是「重災區」，相信前境仍是「挑戰重重」。