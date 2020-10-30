「學生動源」前召集人鍾翰林尋美政庇未果被拒保釋 明年再訊

「學生動源」前召集人鍾翰林申請保釋遭拒。（美聯社）

「學生動源」前召集人鍾翰林今年7月涉嫌違反港區國安法 被捕，27日和另外四人在前往美國領事館尋求庇護途中被捕，鍾翰林遭控分裂國家及串謀發布煽動性刊物，以及涉嫌洗錢港幣10萬元（約1.28萬美元），29日被押往西九龍裁判法院應訊，控方申請押後案件，鍾翰林保釋申請遭拒，指定法官下令將他押至明年1月7日再訊。

根據港區國安法，分裂國家罪的首要分子或罪行重大的，可被判終身監禁或10年以上監禁。

綜合媒體報導，19歲被告鍾翰林被控一項分裂國家罪違反港區國安法，他被控於今年7月1日至10月27日期間在香港 與其他人積極組織、策畫實施或者參與實施目的在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港從中國分離出去或非法改變香港的法律地位。

鍾翰林還被指控兩項洗黑錢罪，以及一項串謀發布煽動性刊物罪，他被指控於前年11月30日至今年6月9日期間在香港，與其他人串謀發布煽動刊物，也就是激起香港民眾企圖不循合法途徑致使改變在香港依法制定的事項。

據報，鍾翰林曾向居英港人組織「Friends of Hong Kong」求助，組織回覆查詢確認，當日共有五名社運人士擬前往美領館尋求政治庇護，其中一人持有美國國籍，組織批評美國駐港澳總領事館拒絕伸出援手行為「可恥」。

據美國之音報導，當日除鍾翰林外，還有另四人結伴進入美國領事館，其中一人為美國公民 ，他們會見了領事館官員，但被官員告之得不到任何保護，只留下各人電話，就要求他們離開。

據了解，鍾翰林面對的四項控罪，均與「學生動源」、「學生動源美國分部」及「創制獨立黨」三個facebook專頁的發布內容有關，而鍾翰林被指是上述專頁的管理員；其中，「學生動源美國分部」被指在港區國安法落實後仍發布港獨言論，如發起美國白宮聯署制裁香港官員，並有為組織招募義工，更強調義工需支持港獨理念。

明報報導，洗黑錢罪方面，據悉控方指學生動源曾發起網上眾籌，發現有約56萬港元（約7.2萬美元）款項存入鍾翰林個人户口，而鍾當時只是職訓局學生，銀行戶口有上述轉帳並不符合其身分及背景。