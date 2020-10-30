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撤資香港？百年英資太古要賣百億商廈

香港新聞組／香港30日電
太古公司及太古地產公布消息，太古地產現正進行商討，可能導致出售太古城英皇道1111號多層辦公樓的權益，但現時並未就出售事項達成協議。圖為太古城中心一座。（中新社）
太古公司及太古地產公布消息，太古地產現正進行商討，可能導致出售太古城英皇道1111號多層辦公樓的權益，但現時並未就出售事項達成協議。圖為太古城中心一座。（中新社）

在港有150年歷史的英資太古集團，旗下地產公司正洽售位於太古城的甲級商廈，市傳涉及金額約100億港元（約12.9億美元）。

法廣網報導，這是英資太古集團兩年內三度出售商廈，加上集團因旗下國泰航空公司在反修例運動中的表現而與北京關係一度緊張，市場憂慮太古是否正在改變長期投資策略；但太古地產兩度表態，聲稱心繫香港，持續投資香港的長遠策略不變，出售非核心資產所得資金將用於發展其他在建項目或投資新項目。

太古地產28日公布，正就洽售太古城中心一座多層辦公樓的權益進行商討，未達成協議。市場流傳，其中一名洽購買家是基匯資本，該公司早年已先後購入多項目太古地產的商廈物業。

數據顯示，獲洽購的商廈，21層樓層的總樓面近63萬平方呎，於1997年落成，截至今年6月底，租用率約94%，較去年底下跌約6個百分點。

太古地產近年接連出售持有的港島東物業，如2018年以150億出售太古城中心第3座部分樓面及第4座全幢；2019年，太古再售出北角英皇道625號全幢商廈，成交價47.5億港元（約6.12億美元）。兩項交易共涉款197.5億港元（約25.47億美元）。另外，太古正為持有逾40年的太古城車位分拆出售招標，涉款約6.9億港元（約8900萬美元），將於下周一截標。

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