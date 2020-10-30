傳港警國安處籌設爆料熱線 被批白色恐怖

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 警方國家安全處擬在近期設立「港區國安法 」的爆料熱線，但還沒有推行時間表。另有消息人士表示，爆料熱線最快11月推出。有人權組織及議員批評，這鼓吹像文革時期的互相舉報氣氛，製造白色恐怖、寒蟬效應。

據官方香港電台報導，來自警方的消息說，「港區國安法」的爆料熱線與去年香港曾推出的「香港警察 反暴力報料熱線」相似。

報導指出，香港市民可以透過通訊APP，如LINE與We chat提供資料，但不一定可以用Whatsapp爆料。

除此之外，爆料者也可以打電話提供資料，但不會設真人接聽，這是為了要保密爆料人的身分。消息指出，港警仍在籌備階段，還未有執行的時間表。

近期，港警拘捕多名前「學生動源」成員，當中有人被指涉嫌違反「港區國安法」。

據明報報導，民主黨立法會議員涂謹申憂慮警方做法致寒蟬效應，最終令香港社會解體。他指熱線和報案不同，報案須有實質證據，否則或被控報假案等；但熱線舉報政見，只是要提供情報或線索，加上報料者身分保密，質疑舉報標準低得多，後果可以很嚴重，被捕人或因不准保釋而失去幾個月至幾年自由。

香港人權監察發言人葉寬柔稱，熱線將令人害怕身邊「耳目」，達到阻嚇效果。她說，阻嚇犯法本身是合理，但港區國安法本身過闊，且限制市民行使應有的權利和自由，警方再設舉報熱線就有問題。她憂慮，年輕人或穿某種顏色衣服的人，甚至張貼標語的「黃店」，都會容易被歧視和舉報，社會氣氛就像文革時期般互相監視，瀰漫白色恐怖。