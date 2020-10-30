我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

傳港警國安處籌設爆料熱線 被批白色恐怖

香港新聞組／香港30日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港警方國家安全處擬在近期設立「港區國安法」的爆料熱線，但還沒有推行時間表。另有消息人士表示，爆料熱線最快11月推出。有人權組織及議員批評，這鼓吹像文革時期的互相舉報氣氛，製造白色恐怖、寒蟬效應。

據官方香港電台報導，來自警方的消息說，「港區國安法」的爆料熱線與去年香港曾推出的「香港警察反暴力報料熱線」相似。

報導指出，香港市民可以透過通訊APP，如LINE與We chat提供資料，但不一定可以用Whatsapp爆料。

除此之外，爆料者也可以打電話提供資料，但不會設真人接聽，這是為了要保密爆料人的身分。消息指出，港警仍在籌備階段，還未有執行的時間表。

近期，港警拘捕多名前「學生動源」成員，當中有人被指涉嫌違反「港區國安法」。

據明報報導，民主黨立法會議員涂謹申憂慮警方做法致寒蟬效應，最終令香港社會解體。他指熱線和報案不同，報案須有實質證據，否則或被控報假案等；但熱線舉報政見，只是要提供情報或線索，加上報料者身分保密，質疑舉報標準低得多，後果可以很嚴重，被捕人或因不准保釋而失去幾個月至幾年自由。

香港人權監察發言人葉寬柔稱，熱線將令人害怕身邊「耳目」，達到阻嚇效果。她說，阻嚇犯法本身是合理，但港區國安法本身過闊，且限制市民行使應有的權利和自由，警方再設舉報熱線就有問題。她憂慮，年輕人或穿某種顏色衣服的人，甚至張貼標語的「黃店」，都會容易被歧視和舉報，社會氣氛就像文革時期般互相監視，瀰漫白色恐怖。

香港 港區國安法 警察

上一則

開小門？美國允許供貨華為「非5G」晶片

下一則

五中全會宣示：15年內 中國實現科技自立

延伸閱讀

住酒店醜出國際

住酒店醜出國際
港警拘捕3學生 龐培歐強烈譴責 呼籲立即釋放

港警拘捕3學生 龐培歐強烈譴責 呼籲立即釋放
打工仔苦了！3成港企裁員 新華旅遊逾300人停薪留職

打工仔苦了！3成港企裁員 新華旅遊逾300人停薪留職
港警約會面 潘曉穎母：先釐清3點再決定

港警約會面 潘曉穎母：先釐清3點再決定

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
大陸外交部發言人趙立堅。（環球網）

反擊美售台3武器 中國宣布制裁洛克希德馬丁、波音防務

2020-10-26 13:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸
法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首