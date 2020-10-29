右翼美媒：何志平與白登兒子有往來

香港前民政局長何志平，被指與美國總統候選人白登之子杭特曾有往來。（美聯社資料照片）

2017年因行賄塞內加爾外長和查德總統，在紐約被捕入獄、6月被遞解返港的前民政局長何志平，被指與美國 總統候選人白登之子杭特曾有往來。美國右翼媒體The Daily Caller27日報導，聯邦調查人員2018年曾在「外國情報監控法」（FISA）授權下，取得與杭特有商業往來的中國 商人資料，那人正是何志平。

明報報導，FISA通常針對有為外國政府祕密擔當代理人嫌疑的人。報導稱他們取得一份紐約南區聯邦地區法院2018年2月的文件，指聯邦調查人員當時針對何志平取得至少一份FISA授權的搜查令，以對其物業作電子和人身監視。

據報導，何志平曾任中華能源基金會常務副主席兼祕書長，該組織為華信能源屬下的非牟利機構。杭特在2017年曾與華信能源有生意來往，據參議院共和黨人9月發表的報告，華信能源自2017年向杭特所屬的律師事務所轉移500萬美元，當時杭特有意用華信能源的資金組建基建投資工具。

報導引述報告稱，當年夏天華信能源主席葉簡明向杭特提出憂慮，即其副手何志平正接受美國執法部門調查，後來杭特同意在訴訟代表何志平。紐約時報 在2018年12月時曾報導，何志平2017年11月在紐約被捕後，曾致電白登胞弟詹姆斯，後者受訪時稱對何志平的電話感意外，相信他是想致電杭特。何志平去年被裁定洗黑錢等7罪成立，判監3年，今年6月出獄即被遞解出境。

另據香港01報導，距離2020年美國大選不足一周，美國右翼媒體National Pulse27日突然公開一段聲稱是民主黨總統候選人白登兒子杭特的錄音，疑似是杭特的男子當時談及香港前民政事務局局長何志平，並把何志平形容為中國間諜頭目。外界目前未能證實錄音真偽。

報導稱，在錄音內，疑似是杭特的男子談到有另一名「紐約時報」打電話給他，詢問有關作為何志平（法律）代表一事，他形容何志平是「該死的中國間諜頭目」，並提到何志平跟他的拍檔創辦公司。