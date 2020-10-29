我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

右翼美媒：何志平與白登兒子有往來

香港新聞組／香港29日電
香港前民政局長何志平，被指與美國總統候選人白登之子杭特曾有往來。（美聯社資料照片）
香港前民政局長何志平，被指與美國總統候選人白登之子杭特曾有往來。（美聯社資料照片）

2017年因行賄塞內加爾外長和查德總統，在紐約被捕入獄、6月被遞解返港的前民政局長何志平，被指與美國總統候選人白登之子杭特曾有往來。美國右翼媒體The Daily Caller27日報導，聯邦調查人員2018年曾在「外國情報監控法」（FISA）授權下，取得與杭特有商業往來的中國商人資料，那人正是何志平。

明報報導，FISA通常針對有為外國政府祕密擔當代理人嫌疑的人。報導稱他們取得一份紐約南區聯邦地區法院2018年2月的文件，指聯邦調查人員當時針對何志平取得至少一份FISA授權的搜查令，以對其物業作電子和人身監視。

據報導，何志平曾任中華能源基金會常務副主席兼祕書長，該組織為華信能源屬下的非牟利機構。杭特在2017年曾與華信能源有生意來往，據參議院共和黨人9月發表的報告，華信能源自2017年向杭特所屬的律師事務所轉移500萬美元，當時杭特有意用華信能源的資金組建基建投資工具。

報導引述報告稱，當年夏天華信能源主席葉簡明向杭特提出憂慮，即其副手何志平正接受美國執法部門調查，後來杭特同意在訴訟代表何志平。紐約時報在2018年12月時曾報導，何志平2017年11月在紐約被捕後，曾致電白登胞弟詹姆斯，後者受訪時稱對何志平的電話感意外，相信他是想致電杭特。何志平去年被裁定洗黑錢等7罪成立，判監3年，今年6月出獄即被遞解出境。

另據香港01報導，距離2020年美國大選不足一周，美國右翼媒體National Pulse27日突然公開一段聲稱是民主黨總統候選人白登兒子杭特的錄音，疑似是杭特的男子當時談及香港前民政事務局局長何志平，並把何志平形容為中國間諜頭目。外界目前未能證實錄音真偽。

報導稱，在錄音內，疑似是杭特的男子談到有另一名「紐約時報」打電話給他，詢問有關作為何志平（法律）代表一事，他形容何志平是「該死的中國間諜頭目」，並提到何志平跟他的拍檔創辦公司。

紐約時報 美國 中國

上一則

新疆增22例確診 排除擴散可能

下一則

港媒：北京禁止律師代理12港人案

延伸閱讀

川普悄改策略 共和黨克魯茲：攻擊杭特 1張選票都拉不到

川普悄改策略 共和黨克魯茲：攻擊杭特 1張選票都拉不到
示好白登陣營？普亭：沒見白登兒子有犯罪之舉

示好白登陣營？普亭：沒見白登兒子有犯罪之舉
杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

這些人「和中國做生意」 點名賀錦麗、范士丹等

這些人「和中國做生意」 點名賀錦麗、范士丹等

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

2020-10-21 13:00
易烊昱華玩魔術方塊創下世界紀錄。（取材自官方臉書）

中國7歲童破魔術方塊世界紀錄 竟是男星易烊千璽弟弟

2020-10-21 19:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除