港媒：北京禁止律師代理12港人案

香港12名「反送中」運動支持者偷渡被捕，北京禁止律師代理相關案件。圖為日前家屬至中聯辦要求北京放人。(Getty Images)

港媒報導，針對香港 12名「反送中 」運動支持者偷渡被捕，內地至少有五家律師事務所收到中國司法部 通知，禁止律師代理相關案件。

香港電台28日報導，有關通知不准這些律師事務所代理12港人案，並要求已經代理的律師必須退出。

據報導，接受家屬委託的五名律師，22日再到深圳鹽田區辦案單位尋求會見當事人被拒後，已控告相關部門。但律師迄今未獲受理控告的單位回覆，卻收到地方司法局口頭轉達的不准代理禁令；有律師引述司法局指出，禁令來自中國司法部。

12名已被批准逮捕的港人包括李宇軒和張子賢，全部是「反送中」支持者，偷渡前曾被港警拘捕，所涉罪名包括違反港區維護國家安全法、暴動罪、藏有武器等。

另據明報引述消息指，至少五名家屬委託律師所在的律師事務所，收到當地司法局口頭轉達禁令，要求律師不准代理此案；已經代理的，必須解除代理及退出案件。消息指所有受家屬委託律師均被要求退出，「只是各個地方壓力程度不一樣」。

報導稱，在香港，公民黨立法會議員郭家麒昨在立法會大會提出休會待續動議，討論12港人事件。他表示，12港人扣留內地逾兩個月，家人及家屬委託律師未能見面，12人人身安全未明，港府至今未有詳細交代，認為情況不尋常，因此提出休會待續議案，希望討論跟進被內地關押的12港人。

報導指出，代主席李慧琼暫停會議處理，主席梁君彥其後裁定郭的動議不合議事規則。梁表示郭上星期曾提出相關動議不獲內會支持，又認為郭有其他渠道跟進事件，非迫切要在此次會議上辯論。