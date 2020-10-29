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國泰航空：數千員工已簽新約 不參加三方會面

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。圖／shutterstock
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國泰航空裁員重組，「倖存」機組人員最遲須於28日11時59分簽新合約，才可獲發額外津貼。工會認為新約待遇大幅減少，要求延長簽新約時限，並建議工會、國泰及勞工處進行三方會面。惟國泰機艙服務部總經理毛潔瓊28日發出兩封內部電郵，透露已有數千名機組人員簽新約。

香港01報導，毛潔瓊重申國泰沒計畫參與有關會面，也不會修改新約內容或延長簽約期限，呼籲員工在午夜前簽新合約，以獲得9000至2.1萬港元（約1161至2710美元）不等過渡津貼。她並感謝數以千計的機組人員願意簽新合約。

毛潔瓊又說，過去一周已盡力解答員工疑問，並與工會就事件進行四次、每次數小時的會面，對最終無法提供更好條款感抱歉，重申公司運營航班顯著減少，新約提供的條件是公司負擔能力內的薪酬。

毛潔瓊強調新約薪酬減幅達四成的說法並未能反映情況，強調雖然員工基本薪酬減少，但有信心航班重新編定後，空服人員可選擇飛行更長時間來賺取更多收入。

另據明報報導，國泰空中服務員工會主席王思敏表示，估計現時約千人簽新約，部分因在收新約後混亂之下簽署。工會內務副主席孫德妍補充，至新約推出後，工會每天都收到逾400封會員電郵查詢，不少在標題已寫明對簽約感到後悔。

重組 美元 香港

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