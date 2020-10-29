旅業：保就業下月結束 前景不明朗 恐掀裁員、結業潮

疫情對旅業是「滅頂之災」，新華旅遊27日要求所有員工停薪留職，首階段12月1日至明年2月28日，估計影響約300人。（中通社資料照片）

疫情 對旅業無異「滅頂之災」，新華旅遊27日發內部通知，要求所有員工停薪留職，首階段12月1日至明年2月28日，至明年2月再審視是否繼續實行第二階段，職員29日前選擇是否接受，估計影響約300人。旅遊業界及學者都表示，新華停薪留職主因是港府「保就業 」計畫11月完結，但前景仍不明朗，預料業界或出現裁員 及結業潮。

明報報導，旅遊業議會主席黃進達說，新華停薪留職非單一事件，數月前已有旅行社出現有關安排。他稱保就業資助年底前完結，旅遊業務冰封逾半年，而目前不論中港通關、健康碼或旅遊氣泡仍未有重大進展，業界無奈下執行相關措施。他認為，若情況持續，業界裁員潮或來臨。

據報導，新華旅遊有領取兩期「保就業」資助，從已公布第一期保就業獲批名單顯示，「新華旅遊有限公司」獲發近668萬港元（約86.1萬美元），涉及員工297人。

報導稱，立法會旅遊界議員姚思榮稱，旅行社一直靠保就業資助「吊命」，連續八個月無收入下人工及舖租開支最大，而前景仍不明朗，唯有節流。

•學者稱比大裁員好

報導說，香港導遊總工會理事長黃嘉毅表示，疫情對旅業是「滅頂之災」，對停薪留職甚至裁員結業不感意外；導遊目前無工開，已轉做保安、清潔、地盤等，盼港府直接支援旅遊業從業員，不止是雇主。

報導指出，中大商學院高級講師李兆波認為，新華旅遊停薪留職做法對比大裁員「算好」。他解釋，旅行社重新起動成本高，按目前做法，待旅業復甦後員工可馬上就位。他指曾向港府建議推行第三期保就業，讓旅社支撐到明年農曆新年，但港府未有正面回應，而本地遊補助有限，他擔心會釀結業潮。