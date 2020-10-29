打工仔苦了！3成港企裁員 新華旅遊逾300人停薪留職

疫情和經濟衰退重挫香港就業市場，調查顯示，有三成受訪機構承認已裁員。圖為勞工處舉辦招聘會，吸引眾多求職者。（中新社）

疫情 和經濟衰退重挫香港 就業市場，國泰航空大裁員 後仍陷重新簽約的勞資糾紛，又有大型旅行社要求員工12月起停薪留職。有調查顯示，已有3成受訪機構承認已裁員，房地產及物業管理業裁員情況最嚴重。

香港新華旅遊向員工發出通告說，疫情持續反覆，行業復甦遙遙無期，接近1年的零收入令公司陷入嚴重困境，迫於無奈情形下推行停薪留職計畫。

按新華旅遊的通告，指會推行兩階段停薪留職計畫，首階段由12月1日至明年2月28日，其後由明年3月1日至5月31日，明年2月再審視有關安排。

香港旅遊業外遊領隊及導遊工會主席湯劍生說，新華超過300名員工受影響，領隊及導遊從今年農曆新年起，因為沒有旅行團而要放無薪假，預料未來越來越多旅行社採取有關做法，感到無可奈何，希望旅行社只是要求員工停薪留職，而非更改合約條款，大減福利。

在新華旅遊之外，業內傳出還有旅行社也要大規模停薪留職。被點名的旅行社東瀛遊澄清，絕沒有要求員工12月起開始停薪留職，集團一向財政穩健，從未陷入任何嚴重困境，對失實報導表示憤慨遺憾，保留追究權利。康泰旅行社則說，正研究不同方案節省開支。

香港旅遊業議會主席黃進達說，香港的出入境旅遊完全停頓，業界是零收入，即使恢復本地遊只占少許業務，難以彌補損失，業界早已開始節流，大部分旅行社都選擇停薪留職方法，減省開支，促請港府提供進一步支援。

疫情和經濟衰退影響的不只是旅行業，香港打工仔普遍面對裁員、失業、停工等危機。

香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及研究中心聯合多個機構，於7至9月進行「粵港澳大灣區薪酬及福利調查」，顯示3成香港受訪機構表示曾裁員，當中以房地產及物業管理業最為嚴重。