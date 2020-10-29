我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

打工仔苦了！3成港企裁員 新華旅遊逾300人停薪留職

香港特派員李春／香港29日電
疫情和經濟衰退重挫香港就業市場，調查顯示，有三成受訪機構承認已裁員。圖為勞工處舉辦招聘會，吸引眾多求職者。（中新社）
疫情和經濟衰退重挫香港就業市場，調查顯示，有三成受訪機構承認已裁員。圖為勞工處舉辦招聘會，吸引眾多求職者。（中新社）

疫情和經濟衰退重挫香港就業市場，國泰航空大裁員後仍陷重新簽約的勞資糾紛，又有大型旅行社要求員工12月起停薪留職。有調查顯示，已有3成受訪機構承認已裁員，房地產及物業管理業裁員情況最嚴重。

香港新華旅遊向員工發出通告說，疫情持續反覆，行業復甦遙遙無期，接近1年的零收入令公司陷入嚴重困境，迫於無奈情形下推行停薪留職計畫。

按新華旅遊的通告，指會推行兩階段停薪留職計畫，首階段由12月1日至明年2月28日，其後由明年3月1日至5月31日，明年2月再審視有關安排。

香港旅遊業外遊領隊及導遊工會主席湯劍生說，新華超過300名員工受影響，領隊及導遊從今年農曆新年起，因為沒有旅行團而要放無薪假，預料未來越來越多旅行社採取有關做法，感到無可奈何，希望旅行社只是要求員工停薪留職，而非更改合約條款，大減福利。

在新華旅遊之外，業內傳出還有旅行社也要大規模停薪留職。被點名的旅行社東瀛遊澄清，絕沒有要求員工12月起開始停薪留職，集團一向財政穩健，從未陷入任何嚴重困境，對失實報導表示憤慨遺憾，保留追究權利。康泰旅行社則說，正研究不同方案節省開支。

香港旅遊業議會主席黃進達說，香港的出入境旅遊完全停頓，業界是零收入，即使恢復本地遊只占少許業務，難以彌補損失，業界早已開始節流，大部分旅行社都選擇停薪留職方法，減省開支，促請港府提供進一步支援。

疫情和經濟衰退影響的不只是旅行業，香港打工仔普遍面對裁員、失業、停工等危機。

香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及研究中心聯合多個機構，於7至9月進行「粵港澳大灣區薪酬及福利調查」，顯示3成香港受訪機構表示曾裁員，當中以房地產及物業管理業最為嚴重。

香港 裁員 疫情

上一則

邀結盟對抗中國 斯里蘭卡打臉龐培歐

下一則

疫情衝擊 路透：中今年經濟成長料創44年新低

延伸閱讀

波音連4季虧損 擬再裁員7000人

波音連4季虧損 擬再裁員7000人
內地港人下月起返港免隔離 初期設配額

內地港人下月起返港免隔離 初期設配額
疫期乘客暴跌 美鐵減班裁員

疫期乘客暴跌 美鐵減班裁員
希爾頓渡假村裁員1600人

希爾頓渡假村裁員1600人

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

2020-10-21 13:00
易烊昱華玩魔術方塊創下世界紀錄。（取材自官方臉書）

中國7歲童破魔術方塊世界紀錄 竟是男星易烊千璽弟弟

2020-10-21 19:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除