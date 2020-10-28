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港金牌監製錢國偉 58歲胰臟癌病逝

香港新聞組／香港28日電
金牌監製錢國偉27日因胰臟癌病逝，終年58歲。（中通社資料照片）
金牌監製錢國偉27日因胰臟癌病逝，終年58歲。（中通社資料照片）

前無線綜藝節目金牌監製錢國偉昨午因胰臟癌於養和醫院病逝，終年58歲。曾炮製過無數綜藝節目、執導電影及為演唱會監製的錢國偉，在圈中廣結人緣，不少藝人聽到他離世的消息，無不惋惜難過。

文匯報報導，錢國偉5月傳出患重病，當時更被拍到身形暴瘦，連行路都乏力，要太太陳宛蔚攙扶，有指他去年胰臟出現問題，要入院接受切除膽手術，之後病情曾一度有好轉，直至近日病情惡化，最終不幸離世，遺下妻子與兩歲女兒。

與錢國偉於綜藝節目「超級無敵獎門人」合作無間的曾志偉，聞得好兄弟錢國偉離世心情極度難過。曾志偉心目中的錢國偉，在圈中相當活躍，但其實他私下也花了不少時間去幫助行內人，且做了不少事情，像過去有很多大型的慈善賑災義演他都當上導演，另外也曾擔任過金像獎導演和監製，這些都是義務沒收分文，他都樂意去做。

前日不少朋友知悉錢國偉情況不樂觀，紛紛到醫院見他最後一面，蘇永康當晚見到錢國偉時，對方已說不到話，但仍清醒有反應，至於其他獎門人兄弟，包括錢嘉樂、黎芷珊、林曉峰、阮兆祥，都紛紛到醫院見他最後一面。

另據明報報導，錢國偉1983年加入無線由底層做起，由最初的辦公室助理，之後轉往製作部出任助理編導，其後擢升為非戲劇組綜藝節目監製。錢國偉在無線效力近30年，曾負責過香港小姐、香港先生等大騷，其監製的綜藝節目「獎門人」、「美女廚房」、「味分高下」及「殘酷一叮」等叫好叫座，故有「無線綜藝收視王」的稱號。

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