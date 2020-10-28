我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診877萬例 德州破90萬例

MLB世界大賽／道奇擊敗光芒 相隔32年再奪冠

港學者：美若接收鍾翰林 恐面臨被勒令關閉領館風險

香港新聞組／香港28日電
美國駐港總領事館對面有一幅「國家安全法」廣告牌。（中通社資料照片）
美國駐港總領事館對面有一幅「國家安全法」廣告牌。（中通社資料照片）

「學生動源」前召集人鍾翰林傳被捕前原計畫到美國駐港總領事館尋求政治庇護，明報報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳及國際關係學者均認為，假設美國真的接收鍾翰林，將會承受很大政治壓力，甚或面臨被中國政府勒令關閉駐港總領事館的風險。另外，外交部發言人汪文斌昨被問及事件稱，支持香港執法機構依法履職。

據報導，浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛稱，若某國決定政治庇護某人，將面臨沉重政治壓力及外交斡旋。他說，根據國際法，如有人需要政治庇護或提出酷刑聲請，可向不同國家提出，而美國、加拿大、歐盟都會處理這類嚴肅事件。

報導稱，他指出，以鍾翰林的情况而言，中國可能提出制裁美國，甚至要求關閉美國駐港總領事館，而在中美角力下，他要被美國接收不容易；而實際上，即使鍾成功進入美國駐港總領事館，他也需要提交被政治迫害的證據，美國需長時間審查和覆檢，考慮是否給予政治庇護。

報導指出，劉兆佳說，暫不能肯定鍾翰林昨日是否計畫到美國領事館，也不知道美方是否願意接收他。他說，假設美國真的收留鍾，中國肯定會提出交涉，「質疑美方為何收留港獨分子」，若雙方不能達成共識，鍾就只能滯留領事館，「如果美國駐港總領事館成為香港暴亂分子的政治庇護所，它要面對被中國政府勒令關閉的風險」。他說，民運領袖方勵之在六四事件後到美國駐華大使館尋求政治庇護，在館內匿藏很久，待中美達成共識才讓他流亡美國；但「鍾翰林的政治重要性難與方勵之相比」。

美國 庇護 中國

上一則

前海南廳官 為秦檜翻案「造福蒼生」引爭議

下一則

螞蟻集團IPO建功 馬雲將躍居全球第11大富豪

延伸閱讀

美國再度對台軍售 環時放話：對台實施經濟封鎖

美國再度對台軍售 環時放話：對台實施經濟封鎖
國際宗教自由日 龐培歐控中國試圖剷除所有宗教

國際宗教自由日 龐培歐控中國試圖剷除所有宗教
南華早報：4港人進入美國總領事館 尋求政治庇護

南華早報：4港人進入美國總領事館 尋求政治庇護
白登當選啟動美台貿易談判？ 美學者：難斷言

白登當選啟動美台貿易談判？ 美學者：難斷言

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

2020-10-21 13:00
易烊昱華玩魔術方塊創下世界紀錄。（取材自官方臉書）

中國7歲童破魔術方塊世界紀錄 竟是男星易烊千璽弟弟

2020-10-21 19:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜
加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時
電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」