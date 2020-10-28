港學者：美若接收鍾翰林 恐面臨被勒令關閉領館風險

美國駐港總領事館對面有一幅「國家安全法」廣告牌。（中通社資料照片）

「學生動源」前召集人鍾翰林傳被捕前原計畫到美國 駐港總領事館尋求政治庇護 ，明報報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳及國際關係學者均認為，假設美國真的接收鍾翰林，將會承受很大政治壓力，甚或面臨被中國 政府勒令關閉駐港總領事館的風險。另外，外交部發言人汪文斌昨被問及事件稱，支持香港執法機構依法履職。

據報導，浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛稱，若某國決定政治庇護某人，將面臨沉重政治壓力及外交斡旋。他說，根據國際法，如有人需要政治庇護或提出酷刑聲請，可向不同國家提出，而美國、加拿大、歐盟都會處理這類嚴肅事件。

報導稱，他指出，以鍾翰林的情况而言，中國可能提出制裁美國，甚至要求關閉美國駐港總領事館，而在中美角力下，他要被美國接收不容易；而實際上，即使鍾成功進入美國駐港總領事館，他也需要提交被政治迫害的證據，美國需長時間審查和覆檢，考慮是否給予政治庇護。

報導指出，劉兆佳說，暫不能肯定鍾翰林昨日是否計畫到美國領事館，也不知道美方是否願意接收他。他說，假設美國真的收留鍾，中國肯定會提出交涉，「質疑美方為何收留港獨分子」，若雙方不能達成共識，鍾就只能滯留領事館，「如果美國駐港總領事館成為香港暴亂分子的政治庇護所，它要面對被中國政府勒令關閉的風險」。他說，民運領袖方勵之在六四事件後到美國駐華大使館尋求政治庇護，在館內匿藏很久，待中美達成共識才讓他流亡美國；但「鍾翰林的政治重要性難與方勵之相比」。