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港「學生動源」前召集人鍾翰林 尋美政治庇護前被捕

香港新聞組／香港28日電
主張港獨的本土組織「學生動源」前召集人鍾翰林27日被捕。（中央社資料照片）
主張港獨的本土組織「學生動源」前召集人鍾翰林27日被捕。（中央社資料照片）

主張「香港獨立」、已宣布解散香港分部的「學生動源」，其前召集人鍾翰林在內的三人，昨遭香港警方以違反港區國安法拘捕，警方稱三人涉嫌自9月在網上社交平台發表「煽動他人分裂國家」的內容。鍾被捕前據報計畫到美國駐港總領事館尋求政治庇護。

●另4人盼美政庇 被拒進入

港媒披露，鍾被捕後另有四人曾要求進入領事館，但最終未能進入。美國駐港領事館時表示，現時沒有任何資料可提供。

據悉，19歲的鍾翰林事後被帶到中區警署，至昨深夜未獲釋。而前「學生動源」在Telegram頻道表示，被捕的成員何忻諾及陳渭賢已經獲准保釋。

香港電台報導，「學生動源」鍾翰林、何忻諾、陳渭賢及前發言人何諾恆四人，7月底被警方拘捕，之後獲准保釋，昨原須到警署報到；其中召集人鍾翰林、成員何忻諾及陳渭賢昨日分別被捕。警方表示，警方國家安全處昨在中區、沙田區及屯門區，分別拘捕兩男一女，涉嫌9月至今在網上社交平台發表有關煽動他人分裂國家的內容，違反港區國安法第21條。警方表示行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

明報報導，協助鍾翰林的居英港人組織Friends of Hong Kong稱，鍾昨早計畫到美國駐港總領事館尋求政治庇護，惟領事館未開門，他到對面的聖約翰大廈一間咖啡店等候，約8時10分鍾向該組織表示被人跟蹤無法擺脫，4分鐘後失去聯絡。有人目擊鍾在美國駐港總領事館外被最少4名國安人員拘捕。

另據南華早報報導，昨午有4名反政府社運人士沿花園道奔往美國駐港總領事館，他們到門前與保安談話，其後被拒進入，惟被逐消息未獲官方確認。「學生動源」臉書昨晚深夜澄清，指其餘嘗試進入美國駐港澳總領事館的人並非前「學生動源」成員。

主張港獨的「學生動源」前召集人鍾翰林被捕前，據報計畫赴美國駐港總領事館尋求政治庇...
主張港獨的「學生動源」前召集人鍾翰林被捕前，據報計畫赴美國駐港總領事館尋求政治庇護。圖為一名警衛駐守在美國駐港總領事館門外。(Getty Images)

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