內地港人下月起返港免隔離 初期設配額

港府宣布下月起在內地的港人返港免14天檢疫。圖為香港居民經港珠澳大橋入境香港。（中新社資料照片）

香港 特首林鄭月娥昨宣布，下周將率團赴北京 ，與北京的各部委商討惠及香港的經濟措施，隨後前往廣州及深圳，商討粵港澳大灣區建設和港深合作。她還宣布，下月起容許在內地的香港居民回港時，豁免檢疫14日，初期設配額。香港與新加坡的「旅遊泡泡」安排也以下月內實施為目標。此外，港府開始研擬修法強制檢測 。

•林鄭：下周赴北京商惠港政策

林鄭月娥早前擱置公布施政報告，說因10月底要到北京去商討惠港政策，但一直沒有動靜，香港盛傳北京冷落林鄭。昨天林鄭月娥高興宣布，將於下周率團到北京，與北京各部委商討支持香港的經濟措施。她稱，較原訂時間延後上京，不會影響11月底前發表施政報告的計畫。

林鄭昨還針對陳同佳案表示，據從管浩鳴的了解，陳同佳仍願意到台灣投案，現在只差一張陳同佳的入台簽證，並稱只要陳同佳獲入台簽證，事情就可解決。她強調，入台證的簽發權不在港府，但只要陳同佳獲入台簽證，其他安排事宜，包括輔助性工作，港府十分願意做。

談及防疫部分，林鄭表示，港府已展開強制檢測的法律修訂工作，強制指定人士接受病毒檢測。此外，港府計畫設四個長期社區檢測中心，讓香港市民以付費形式獲得核酸檢測結果，以便日後經「健康碼」或「旅遊泡泡」安排出行。

港府食物及衛生局局長陳肇始昨指出，下月安排在內地香港居民回港免14天檢疫，獲豁免人士必須持陰性核酸檢測證明，初期將設配額。陳肇始強調，當局在豁免安排上非常小心，一旦疫情爆發及風險提高，就會停止。

香港昨日連續第二日無新型冠狀病毒的本地確診，港府宣布，由30日起，會放寬部分社交距離措施，其中食肆最多可六人一桌，酒吧、夜店或夜總會最多可四人一桌，入座率由50%擴至75%。這些場所可營業至凌晨2時，並可恢復現場表演。至於公眾場所「口罩令」、四人限聚令等措施會維持。

•放寬6人共餐 限聚4人不變

香港新聞組／香港28日電

明報報導，不過，有專家認為食肆及限聚令所限人數不平衡，在餐廳可6人吃飯的風險較高，出來卻要戴口罩分開走，容易令人混亂，認為應將限聚令放寬至6人。關於食客在食肆外排隊時是否受4人限聚令約束，食衛局發言人表示，需視乎個案的情況，惟一般而言排隊並非屬於條例下定義的群組聚集。