我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院提名完大法官就休會 紓困選前通過無望

全球新冠死亡病例 研究：15%與空污有關

歐盟駐港澳辦主任盼港不設限 指企業無大量撤離跡象

香港新聞組／香港27日電
歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳表示，抵港至今與各界人士會面並未受限，但高宇馳已見香港公民社會變得謹慎、記者更多自我審查，在他看來，這是香港國安法的不確定性所致。圖為香港蘭桂坊。（中新社資料照片）
歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳表示，抵港至今與各界人士會面並未受限，但高宇馳已見香港公民社會變得謹慎、記者更多自我審查，在他看來，這是香港國安法的不確定性所致。圖為香港蘭桂坊。（中新社資料照片）

歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳（Thomas Gnocchi）上月抵港履新，他表示，在港的活動至今未受限，也希望不要受到限制。

高宇馳接受明報專訪說，上月履新至今，已先後會晤了各政治光譜的人物，包括行政長官林鄭月娥、食物及衛生局局長陳肇始、民主黨多名立法會議員、公民黨黨魁楊岳橋、新民黨主席葉劉淑儀等人。他說，任何限制都會損害歐盟以至香港的利益，各方開放對話十分重要。

但他說，在港區維護國家安全法之下，已見到「香港公民社會變得謹慎，記者更多自我審查」，並說「這是國安法的不確定性所致」。

他說，在港工作，希望可以會見各政治光譜的人，以至公民社會、學術界、非政府組織等，並說希望有關方面不會設限，表示要聆聽各界想法，並分析和報告所得到的資訊。

高宇馳並說，歐盟有1600家企業在港，至今沒有大量企業撤離的跡象，但這些企業對國安法抱持觀望態度，不希望「一國兩制」進一步受侵蝕或法治受影響。

中國美國交惡，兩國就對方的外交官人員活動各自設限，受限的包括美國駐港外交人員，中方規定他們會晤港府官員或市內教育機構及社團人士前，須先獲得中國外交部批准。

歐盟 美國 中國

上一則

深圳小伙吃何首烏治白髮 20天後…全身蠟黃、肝受損

下一則

為了市容美觀 河北保定共享單車「被消失」

延伸閱讀

歐盟給科技巨擘上「鐐銬」? Booking訂房網抗議不公

歐盟給科技巨擘上「鐐銬」? Booking訂房網抗議不公
港媒：林鄭最快11月初上京 回程訪大灣區

港媒：林鄭最快11月初上京 回程訪大灣區
龐培歐與歐盟外交代表通話 開啟美歐抗中對話管道

龐培歐與歐盟外交代表通話 開啟美歐抗中對話管道
歐盟警告：疫情堪憂 歐洲國家須立即採取行動

歐盟警告：疫情堪憂 歐洲國家須立即採取行動

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

2020-10-21 13:00
易烊昱華玩魔術方塊創下世界紀錄。（取材自官方臉書）

中國7歲童破魔術方塊世界紀錄 竟是男星易烊千璽弟弟

2020-10-21 19:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離
影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因
紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡