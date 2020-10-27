歐盟駐港澳辦主任盼港不設限 指企業無大量撤離跡象

歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳表示，抵港至今與各界人士會面並未受限，但高宇馳已見香港公民社會變得謹慎、記者更多自我審查，在他看來，這是香港國安法的不確定性所致。圖為香港蘭桂坊。（中新社資料照片）

歐盟 駐港澳辦事處主任高宇馳（Thomas Gnocchi）上月抵港履新，他表示，在港的活動至今未受限，也希望不要受到限制。

高宇馳接受明報專訪說，上月履新至今，已先後會晤了各政治光譜的人物，包括行政長官林鄭月娥、食物及衛生局局長陳肇始、民主黨多名立法會議員、公民黨黨魁楊岳橋、新民黨主席葉劉淑儀等人。他說，任何限制都會損害歐盟以至香港的利益，各方開放對話十分重要。

但他說，在港區維護國家安全法之下，已見到「香港公民社會變得謹慎，記者更多自我審查」，並說「這是國安法的不確定性所致」。

他說，在港工作，希望可以會見各政治光譜的人，以至公民社會、學術界、非政府組織等，並說希望有關方面不會設限，表示要聆聽各界想法，並分析和報告所得到的資訊。

高宇馳並說，歐盟有1600家企業在港，至今沒有大量企業撤離的跡象，但這些企業對國安法抱持觀望態度，不希望「一國兩制」進一步受侵蝕或法治受影響。

中國 和美國 交惡，兩國就對方的外交官人員活動各自設限，受限的包括美國駐港外交人員，中方規定他們會晤港府官員或市內教育機構及社團人士前，須先獲得中國外交部批准。