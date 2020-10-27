清華黨委任副校長 2000港大師生校友要求延後任命

香港大學校委會27日將開會討論兩名副校長任命事宜，港大學生會發起連署要求延後任命程序。（Getty Images）

香港 大學校委會今天開會，預料將討論兩名副校長任命事宜，獲推薦的兩人都來自北京 清華大學。港大學生會發起連署要求延後任命程序，官方香港電台報導，截至昨晚8時已獲超過2000港大學生、教職員及校友響應。

兩名獲推薦的人選分別是北京清華大學學者申作軍以及宮鵬，分別負責研究及學術發展。香港01日前披露，申作軍除了是北京清華大學工業工程系系主任，也身兼該學系「系黨委」的黨委委員，這意味著他具有中共 黨員身分，因此一旦獲得委任，將是「首次有具中共黨員身分人士擔任港大管理層」。

香港電台報導，港大學生會的連署聲明要求校委會調查候選人背景資料以及遴選委員會的利益衝突，並公開調查報告。連署聲明並要求校委會公開這次遴選委員會成員名單和遴選準則，同時要求申作軍以書面形式作政治申報。

港大學生會會長葉芷琳認為，有黨委和政治聯繫的人士出任副校長絕不合適；港大校友關注組表示，兩名獲推薦的人選，與現任校長張翔的履歷高度相似，如獲副校長任命，將會產生「用人唯親」的不良觀感。

另據明報報導，葉芷琳引述校方稱，這次遴選的副校長職位主管研究方面工作，故沒有邀請本科生代表或學生會；但她質疑，身為大學管理層亦會參與校政決策，認為有必要與本科生溝通。

而港大校委會委員盧寵茂昨天稍早在香港電台節目表示，外界公開討論聘用人選，對大學是一種干預。他認為，若因對方是內地人士就不聘用或不合作，「這種說法是無稽」，而政客、政治人物擔任校長，在外國也很常見。盧寵茂強調，聘任是大學行政過程，有遴選委員會提名，「一層一層去做」，學術能力和學術背景是唯一考慮因素。

•記協：now抽起新聞罕見 憂自我審查

另外，now TV新聞台日前抽起教育界議員葉建源對事件回應的報導，記協發聲明，認為將報導下架的做法罕見，令人擔心有自我審查，影響新聞自由。