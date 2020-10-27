港重陽節3天連假 零售旺丁不旺財 酒家生意跌65%

香港示意圖。圖／shutterstock

疫情 持續並有緩和跡象，在過去三天的重陽節周末假期，各區街頭人山人海，有零售店職員表示，雖然人流明顯增加，但本地市民在裁員、失業等陰霾下勒緊褲頭，多數「齋睇唔買」，使市況變得「旺丁不旺財」，該店每月營業額僅及以往一兩成水平，難以應付10萬元（港幣，下同，約1.29萬美元 ）的租金 。此外，對比去年重陽節假期生意，有酒樓今年生意按年大跌65%。

文匯報報導，深水埗一間服裝店的職員陳小姐表示，長假期間生意依然慘淡，即使外傭有兩天假期，仍只是「齋睇唔買」，她直言是旺丁不旺財。她續說，本地市民更因為經濟不景，又擔心隨時被裁，在飯碗不保下，不敢貿然花錢消費。

據報導，陳小姐指出，生意慘淡並非純粹是疫情造成，「我們這間服裝店的生意由去年社會運動起已每況愈下，旅客怕香港亂都唔敢來旅行，生意只能維持正常水平的五六成。」如今又爆發疫情，她表示，該店每月租金逾10萬元，業主未有減租的意思，店主每月「蝕住做」，不知能撐到什麼時候。

本地遊在重陽長假期期間復辦，但對帶動飲食業的生意並不顯著。旺角倫敦大酒樓副經理蘇萬誠表示，三天假期期間日間生意與平時的周末相若，晚市更下跌兩成生意，主要是因為港府放寬本地遊人數限制，市民趁假期到郊野暢遊，從早上玩到傍晚，回程時在新界用餐，便不會再到市區有大筆消費。

對比去年重陽節假期生意，他表示今年生意按年大跌65%，「因為以往沒有疫情及防疫措施，多數食客會完成掃墓後一家老小到酒樓用餐見面，但現在疫情下，市民都避免帶小朋友外出，只有老一輩拜山掃墓，然後各自各回家，導致酒樓生意不如以往。」