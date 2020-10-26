我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

新加坡機場2員工確診 香港旅業：無礙「旅遊氣泡」

香港新聞組／香港26日電
旅遊業議會25日促港府開放本地遊團增至上限50人。圖為導遊25日向本地遊客展示西營盤老社區的照片。（歐新社）
旅遊業議會25日促港府開放本地遊團增至上限50人。圖為導遊25日向本地遊客展示西營盤老社區的照片。（歐新社）

香港昨日新增6宗新冠病毒確診個案，除前日屬不明源頭的初步確診42歲男文員證實染疫外，其餘5宗均為輸入個案。

文匯報報導，香港與新加坡早前就「旅遊氣泡」達成原則性協議，並正商討實施細節。新加坡衛生部前日通報，新加坡樟宜機場3號客運大樓兩名工作人員確診新冠肺炎，感染源頭未明。香港旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，目前距落實「旅遊氣泡」安排仍有一段時間，相信個別事件不會造成影響。

另據信報報導，港府放寬本地旅行團人數，部分團收費低於100元（港幣，下同，約12.9美元），旅遊業議會至今收到百多、二百團登記，主席黃進達昨天表示，相信「超低價團」不會長期存在，又稱如果防疫措施效果好，會要求提高團員上限至50人。

據報導，現時本地遊團費最便宜數十元，大部分旅行社都獲政府「綠色生活本地遊」資助，每名團員200元，每間上限1000人。如果用盡相關限額是否意味團費回升，黃進達相信數十元是一個招徠，不是大量做，因即使拿了港府補貼的200元放在團費上，其實不會有太大收入，這是短期措施。

旅遊業議會25日促港府開放本地遊團增至上限50人。圖為導遊25日向本地遊客展示西...
旅遊業議會25日促港府開放本地遊團增至上限50人。圖為導遊25日向本地遊客展示西營盤老社區的照片。（歐新社）

新加坡 香港 美元

上一則

避雷針30樓高掉落… 大連女被砸20處骨折 苦撐一夜慘死

下一則

前一天才曬照…3人自駕遊九寨溝 疑被撞墜入岷江失聯

延伸閱讀

中國人大常委：北京不會以深圳代替香港

中國人大常委：北京不會以深圳代替香港
林榮基：台挺港人 能做不能說

林榮基：台挺港人 能做不能說
再一國！ 愛爾蘭中止與香港引渡條約

再一國！ 愛爾蘭中止與香港引渡條約
港警約會面 潘曉穎母：先釐清3點再決定

港警約會面 潘曉穎母：先釐清3點再決定

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

2020-10-21 13:00
易烊昱華玩魔術方塊創下世界紀錄。（取材自官方臉書）

中國7歲童破魔術方塊世界紀錄 竟是男星易烊千璽弟弟

2020-10-21 19:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅

封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅
杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象

杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象
房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%