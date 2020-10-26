新加坡機場2員工確診 香港旅業：無礙「旅遊氣泡」

旅遊業議會25日促港府開放本地遊團增至上限50人。圖為導遊25日向本地遊客展示西營盤老社區的照片。（歐新社）

香港 昨日新增6宗新冠病毒確診個案，除前日屬不明源頭的初步確診42歲男文員證實染疫外，其餘5宗均為輸入個案。

文匯報報導，香港與新加坡 早前就「旅遊氣泡」達成原則性協議，並正商討實施細節。新加坡衛生部前日通報，新加坡樟宜機場3號客運大樓兩名工作人員確診新冠肺炎，感染源頭未明。香港旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，目前距落實「旅遊氣泡」安排仍有一段時間，相信個別事件不會造成影響。

另據信報報導，港府放寬本地旅行團人數，部分團收費低於100元（港幣，下同，約12.9美元 ），旅遊業議會至今收到百多、二百團登記，主席黃進達昨天表示，相信「超低價團」不會長期存在，又稱如果防疫措施效果好，會要求提高團員上限至50人。

據報導，現時本地遊團費最便宜數十元，大部分旅行社都獲政府「綠色生活本地遊」資助，每名團員200元，每間上限1000人。如果用盡相關限額是否意味團費回升，黃進達相信數十元是一個招徠，不是大量做，因即使拿了港府補貼的200元放在團費上，其實不會有太大收入，這是短期措施。