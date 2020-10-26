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港區議員投訴GOODGIRL「意識不良」 西九中心廣告畫拆了又掛

香港新聞組／香港26日電
香港漫畫家林祥焜與西九龍中心合作設計的大型外牆廣告，以衣著性感的漫畫少女作主題的宣傳海報。資深傳媒人車淑梅轉貼西九龍中心外牆圖片，留言指「嚇一跳……」。（取材自車淑梅臉書）
香港漫畫家林祥焜與西九龍中心合作設計的大型外牆廣告，以衣著性感的漫畫少女作主題的宣傳海報。資深傳媒人車淑梅轉貼西九龍中心外牆圖片，留言指「嚇一跳……」。（取材自車淑梅臉書）

深水埗西九龍中心外牆於今年暑假期間，掛上六幅由本地漫畫家林祥焜創作的性感少女「GOODGIRL」廣告畫作，遭民建聯區議員投訴「意識不良」，未幾畫作被拆下。事後林祥焜強調「下架」原因與打風（颱風）有關，但已引起迴響。及至24日，外牆「換畫」，掛上另一本地漫畫家甘小文「二創」林祥焜的畫作，再惹熱議。今日午夜前後，商場重新掛上其中三幅「GOODGIRL」舊畫作，與甘小文三幅畫作相映成趣。

香港01報導，昨深夜約11時半，商場先後重掛其中三幅舊畫作，直至今日凌晨近1時半才完成，期間林祥焜本人全程在場監察，更有20多名市民慕名前來支持及「打卡」，畫作升起時，更有人歡呼及喝采。

林祥焜表示，一直有與商場方面協調，且有另外六幅新畫作打算於11月面世，並打算與更多畫家合作。惟新畫作需交由淫褻物品審裁處檢視，故此段時間重新掛上三幅舊畫作，亦掛上甘小文的「二創」畫作，「有啲人上次未睇過，亦唔想咁悶，所以搵埋小文客串。」

對於舊畫作曾被民建聯區議員投訴「意識不良」，他認為對方想像力太豐富，亦應該「進修下」，因為外國亦有不少類似藝術作品。

今年暑假，西九龍中心外牆換上六幅以性感少女為主題的「GOODGIRL」系列新廣告，由知名香港漫畫家林祥焜設計，廣告印有「不忘初心」、「好時光」、「make your dreams happen」標語。林祥焜表示，四年前起與商場合作的項目，均有送交淫褻物品審裁處檢視，「GOODGIRL」系列及往後的新作亦不例外。

但本月8日，民建聯深水埗區議員劉佩玉聲稱接獲大量家長投訴，指廣告中的少女衣著暴露，意識不良，聯同社區幹事陳穎欣前往商場請願，要求拆除廣告。本月12日，相關廣告畫作被拆下，網民形容西九龍中心「跪低」，林祥焜當時強調是因為翌日打風，安全問題下才拆下畫作，表明相關畫作不會「下架」。

24日晚，西九龍中心換上另一位本地漫畫家甘小文模仿林祥焜原作的畫作，以自己獨特的畫風，畫出其筆下角色「肥婆四」、「哨牙珍」及「長棍」，有網民留言「做得好」、「要瘋狂打卡」。

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