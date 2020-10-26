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聲援12港青 全球38城響應 家屬斥北京、香港互踢皮球

香港新聞組／香港26日電
「12港人關注組」25日晚網上集會播放全球多個城市近日聲援的影片照片，部分海外支持者手持「光復香港，時代革命」及「港獨」旗幟，但被模糊處理。圖為舊金山市聲援12港人行動的片段截圖。（聲援12港人網上集會截圖）
「12港人關注組」25日晚網上集會播放全球多個城市近日聲援的影片照片，部分海外支持者手持「光復香港，時代革命」及「港獨」旗幟，但被模糊處理。圖為舊金山市聲援12港人行動的片段截圖。（聲援12港人網上集會截圖）

12名涉潛逃港人被中國大陸拘留已逾兩個月，「12港人關注組」23日起發起全球聲援行動，包括英、美、加、紐、澳、日、韓、台等逾30個城市連日發起遊行及集會，昨晚在香港網上集會，邀12港人家屬發言。

明報報導，「12港人關注組」發起的全球聲援行動以香港為終站，昨晚8時舉行歷時約兩小時的網上集會，多名12港人的家屬、本土派或抗爭派成員何桂藍、朱凱廸、黃之鋒等、海外支持者如林榮基、台灣組織代表等也有發言。

據報導，關注組成員鄒家成宣讀聲明，稱12港人被中國祕密關押及政治打壓，12人基本權利被剝奪，要求北京政府釋放12人回港，確保政治犯權利，包括自行選擇律師、接受醫療及對外通訊，又促請全球各地政府就事件向內地表達關注。

報導稱，網上集會中播放連日全球38個城市聲援行動的影片及照片，部分海外支持者出席當地集會時手持及揮舞「光復香港，時代革命」及「港獨」旗幟，該些旗幟在網上集會中被打格模糊處理。前眾志祕書長黃之鋒表示，是次集會是「國安法」實施後首次全球動員，證明在惡劣環境下，「世界都仍未放棄關注香港」。

另據香港01報導，被捕者鄭子豪的父親表示，雖然很擔心兒子在內地被酷刑對待，但更擔心他不發聲的話，兒子隨時失蹤好幾年。另一被捕者黃偉然的太太指曾擔心走出來公開發言，會否令丈夫「被打多兩拳」。兩人促請人大代表協助解決事件。

報導稱，對於港府的態度，黃偉然太太斥香港及中國大陸互相推卸責任，她曾以書信、電話聯絡當局，但一直無真正受理，港府則回覆稱「管不到內地法例」，港府的相關言論，令她感到香港政府「愈來愈似大陸」。鄭父則指，香港以前曾是東方之珠，批評現在的港府官員有如「大陸的擦鞋仔」。

被捕者鄧棨然的弟弟指，相信鄧棨然是很喜歡香港，才會選擇參與抗爭運動。他指，自己起初有一段時間擔心哥哥已經死了，但後來得知他被內地海警拘捕，知道他惹上了另一更大的麻煩。他指，如果自己有機會與哥哥見面，會叫他不必為家庭擔心。

被捕者鄭子豪的父親指，雖十分擔心兒子在內地被酷刑對待，但更擔心他不發聲，隨時失蹤...
被捕者鄭子豪的父親指，雖十分擔心兒子在內地被酷刑對待，但更擔心他不發聲，隨時失蹤好幾年。（聲援12港人網上集會截圖）
圖為澳洲墨爾本聲援12港人行動。（聲援12港人網上集會截圖）
圖為澳洲墨爾本聲援12港人行動。（聲援12港人網上集會截圖）

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