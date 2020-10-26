財爺：香港經濟連4季萎縮 Q3跌勢放緩

財政司司長陳茂波撰文預估第三季GDP跌幅會比前兩季改善，認為緊扣內地的「內循環」，香港經濟仍可大幅恢復生機。（中通社）

香港 財政司司長陳茂波25日在網誌發文稱，香港經濟已連續4個季度陷入萎縮，目前仍未擺脫衰退的格局，預估第3季國內生產毛額（GDP）跌幅會比前兩季改善，認為緊扣內地的「內循環」，香港經濟仍可大幅恢復生機。

香港政府官網公告，陳茂波以「恢復經濟的關鍵」為題發表網誌，指香港第3季經濟將處於低位整固階段，但預計第3季GDP的跌幅，相比於今年首兩季均下跌約9%情況，應會有顯著改善，這亦跟去年同期基數較低有關。

陳茂波相信在內地經濟恢復動力及香港消費氣氛逐步改善下，倘若香港疫情 持續受控，經濟收縮的壓力可望略為舒緩。若能恢復內地、香港的人員和商貿暢通往來，緊扣內地「內循環」，即使因疫情等關係「外循環」暫時受阻，香港經濟仍可大幅恢復生機。

過去10年，內地是香港最大的商品出口地和來源地，分別占香港商品出口54%及進口47%。內地今年第3季經濟增長4.9%，9月以美元計價，出口升9.9%、進口升13.2%。這兩組數字預告，香港第3季的外貿表現很大機會將跟隨改善。

陳茂波表示，雖然香港商品出口已連續6個季度呈負增長，但跌幅已由5月的7.4%收窄到8月的2.3%，預計即將公布的9月出口數字會呈可觀改善。

他指出，自疫情發生以來，港府已投入逾3000億元（港幣，約387億美元）以推出多項支援措施，但運用有限公共資源的援助，難以長期持續，認為針對不同範圍、目標群體的強制檢測 ，以至大規模強制檢測，是必不可少的防疫工具，不但有利於控制疫情，更是為恢復經濟活動、緩減打工及企業經濟壓力創造條件。