我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

財爺：香港經濟連4季萎縮 Q3跌勢放緩

記者蔡敏姿／香港26日電
財政司司長陳茂波撰文預估第三季GDP跌幅會比前兩季改善，認為緊扣內地的「內循環」，香港經濟仍可大幅恢復生機。（中通社）
財政司司長陳茂波撰文預估第三季GDP跌幅會比前兩季改善，認為緊扣內地的「內循環」，香港經濟仍可大幅恢復生機。（中通社）

香港財政司司長陳茂波25日在網誌發文稱，香港經濟已連續4個季度陷入萎縮，目前仍未擺脫衰退的格局，預估第3季國內生產毛額（GDP）跌幅會比前兩季改善，認為緊扣內地的「內循環」，香港經濟仍可大幅恢復生機。

香港政府官網公告，陳茂波以「恢復經濟的關鍵」為題發表網誌，指香港第3季經濟將處於低位整固階段，但預計第3季GDP的跌幅，相比於今年首兩季均下跌約9%情況，應會有顯著改善，這亦跟去年同期基數較低有關。

陳茂波相信在內地經濟恢復動力及香港消費氣氛逐步改善下，倘若香港疫情持續受控，經濟收縮的壓力可望略為舒緩。若能恢復內地、香港的人員和商貿暢通往來，緊扣內地「內循環」，即使因疫情等關係「外循環」暫時受阻，香港經濟仍可大幅恢復生機。

過去10年，內地是香港最大的商品出口地和來源地，分別占香港商品出口54%及進口47%。內地今年第3季經濟增長4.9%，9月以美元計價，出口升9.9%、進口升13.2%。這兩組數字預告，香港第3季的外貿表現很大機會將跟隨改善。

陳茂波表示，雖然香港商品出口已連續6個季度呈負增長，但跌幅已由5月的7.4%收窄到8月的2.3%，預計即將公布的9月出口數字會呈可觀改善。

他指出，自疫情發生以來，港府已投入逾3000億元（港幣，約387億美元）以推出多項支援措施，但運用有限公共資源的援助，難以長期持續，認為針對不同範圍、目標群體的強制檢測，以至大規模強制檢測，是必不可少的防疫工具，不但有利於控制疫情，更是為恢復經濟活動、緩減打工及企業經濟壓力創造條件。

財政司司長陳茂波撰文指，預計本財政年度赤字會超過3000億港元，強調港府必須審慎...
財政司司長陳茂波撰文指，預計本財政年度赤字會超過3000億港元，強調港府必須審慎理財，保留財政實力，維持香港金融穩定。（中新社）

香港 疫情 檢測

上一則

前一天才曬照…3人自駕遊九寨溝 疑被撞墜入岷江失聯

下一則

浙女親手捂死5歲兒 法院：患巫術所致精神障礙

延伸閱讀

中國人大常委：北京不會以深圳代替香港

中國人大常委：北京不會以深圳代替香港
林榮基：台挺港人 能做不能說

林榮基：台挺港人 能做不能說
競選聖縣議員／李洲曉耕耘多年 信心十足

競選聖縣議員／李洲曉耕耘多年 信心十足
數風雲人物

數風雲人物

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

2020-10-21 13:00
易烊昱華玩魔術方塊創下世界紀錄。（取材自官方臉書）

中國7歲童破魔術方塊世界紀錄 竟是男星易烊千璽弟弟

2020-10-21 19:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅

封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅
杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象

杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象
房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%