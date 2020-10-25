26萬失業大軍缺錢供樓 恐現賣樓套現潮

儘管香港新盤銷情屢傳捷報，在失業大軍不斷壯大。在缺錢供樓租樓情況下，加大二手樓市下跌壓力。（中通社）

香港 大圍站新盤銷情屢屢報捷，買家爭先恐後入市，造成一戶難求的逆市奇葩，並吸去大量二手購買力；在平行空間的另一邊，國泰宣布「大裁員」，看似僅影響航空業界，連帶相關行業員工減省，失業大軍不斷壯大。在缺錢供樓租樓情況下，已加大樓市下跌壓力，二手樓市蝕讓退租個案不停出現。部分銀行已出現「估唔足價」情況，預計再有下跌空間。有資深投資者警告，二手樓市正處「風雨飄搖」的狀態，奉勸買家懸崖勒馬，待陰霾散去再作投資打算。

•旅遊零售飲食較難申按揭

香港失業人口近26萬，7至9月失業率升至6.4%。文匯報報導，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，國泰港龍「消失」，銀行對所有港龍員工的樓宇按揭的申請已即時停批。他指，其餘航空公司員工的按揭審批亦會比較嚴謹，銀行會檢討申請人最近一個月的收入變化而釐定借貸額，隨着有部分航空公司員工放盤套現，預料銀行估價會在這次裁員潮後回落，預計有個位數跌幅，而東涌區私樓估值在稍後將有明顯跌幅。

曹德明提醒，銀行對於一些高危行業（旅遊、零售、飲食等）的樓按申請仍會較嚴謹，建議這類人士有充裕的預算才考慮入市。他也提到，破產 管理署於9月發出了778宗破產令，較8月上升約一半；強制清盤令則為44宗，按月急升83%。財經事務及庫務局局長許正宇在當時亦表示，數字反映本港宏觀經濟情況不理想，預計破產數字持續上升。

•上周銀主盤拍賣 全部流拍

經濟不景，連「尋寶地」拍賣行也「出事」，即使業主率先調低底價也出現全流拍情況。環亞拍賣於上周20日當日推拍多達40項物業，卻未有物業成功售出。

環亞拍賣行執行董事區蘊聰表示，近期仍有不少人士出席拍賣會，惟準買家出價十分保守，即使部分業主因應整體經濟氣氛不景氣而調低底價，仍未有單位成功售出。

同時，反映基層購買力的二手公屋成交也開始走下坡，香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料顯示，本年至今(截至10月22日)錄597宗二手公屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊，較2019年同期的686宗減少約13.0%。