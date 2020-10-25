我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

美確診增8.37萬創新高 佛奇：不排除強制全國戴口罩

26萬失業大軍缺錢供樓 恐現賣樓套現潮

香港新聞組／香港25日電
儘管香港新盤銷情屢傳捷報，在失業大軍不斷壯大。在缺錢供樓租樓情況下，加大二手樓市下跌壓力。（中通社）
儘管香港新盤銷情屢傳捷報，在失業大軍不斷壯大。在缺錢供樓租樓情況下，加大二手樓市下跌壓力。（中通社）

香港大圍站新盤銷情屢屢報捷，買家爭先恐後入市，造成一戶難求的逆市奇葩，並吸去大量二手購買力；在平行空間的另一邊，國泰宣布「大裁員」，看似僅影響航空業界，連帶相關行業員工減省，失業大軍不斷壯大。在缺錢供樓租樓情況下，已加大樓市下跌壓力，二手樓市蝕讓退租個案不停出現。部分銀行已出現「估唔足價」情況，預計再有下跌空間。有資深投資者警告，二手樓市正處「風雨飄搖」的狀態，奉勸買家懸崖勒馬，待陰霾散去再作投資打算。

•旅遊零售飲食較難申按揭

香港失業人口近26萬，7至9月失業率升至6.4%。文匯報報導，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，國泰港龍「消失」，銀行對所有港龍員工的樓宇按揭的申請已即時停批。他指，其餘航空公司員工的按揭審批亦會比較嚴謹，銀行會檢討申請人最近一個月的收入變化而釐定借貸額，隨着有部分航空公司員工放盤套現，預料銀行估價會在這次裁員潮後回落，預計有個位數跌幅，而東涌區私樓估值在稍後將有明顯跌幅。

曹德明提醒，銀行對於一些高危行業（旅遊、零售、飲食等）的樓按申請仍會較嚴謹，建議這類人士有充裕的預算才考慮入市。他也提到，破產管理署於9月發出了778宗破產令，較8月上升約一半；強制清盤令則為44宗，按月急升83%。財經事務及庫務局局長許正宇在當時亦表示，數字反映本港宏觀經濟情況不理想，預計破產數字持續上升。

•上周銀主盤拍賣 全部流拍

經濟不景，連「尋寶地」拍賣行也「出事」，即使業主率先調低底價也出現全流拍情況。環亞拍賣於上周20日當日推拍多達40項物業，卻未有物業成功售出。

環亞拍賣行執行董事區蘊聰表示，近期仍有不少人士出席拍賣會，惟準買家出價十分保守，即使部分業主因應整體經濟氣氛不景氣而調低底價，仍未有單位成功售出。

同時，反映基層購買力的二手公屋成交也開始走下坡，香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料顯示，本年至今(截至10月22日)錄597宗二手公屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊，較2019年同期的686宗減少約13.0%。

拍賣 破產 香港

上一則

量子科技新戰場 習搶下先手棋

下一則

香港重啟本地遊 58旅行社登記逾100團 景點久違打卡潮

延伸閱讀

選後靠法律戰定天下？ 白登、川普各組律師大軍

選後靠法律戰定天下？ 白登、川普各組律師大軍
國泰揮刀屠龍 滙豐銅獅重光

國泰揮刀屠龍 滙豐銅獅重光
無力償卡債 專家教還錢術

無力償卡債 專家教還錢術
Kia七年內要推七款全新純電動車 韓系純電大軍來勢洶洶

Kia七年內要推七款全新純電動車 韓系純電大軍來勢洶洶

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

2020-10-17 13:00
台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

2020-10-17 11:00
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載
設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」
白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份

白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份
美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材
英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物