被港府追6年前佔旺訟費8萬 黃之鋒這麼說

前香港眾志祕書長黃之鋒。（中通社資料照片）

前香港 眾志祕書長黃之鋒 曾於2014年雨傘運動時，於旺角占領現場以違反禁制令為由被捕，其後與同案另外19人被律政司起訴藐視法庭，最終判監兩個月。

香港01報導，黃之鋒24日在社交網站發文，指早前收到律政司來信，表示因法援未能包括所有聆訊的法律費用，所以向黃之鋒索取一共8萬4127.67元（港幣，下同，約1萬854.6美元 ）的法律費用。對於相隔6年後被追討費用，黃之鋒稱政治起訴不只是消耗時間、精神與體力，更有金錢上的壓力，形容此事「相當荒謬」。

對於相隔6年後被追討費用，黃之鋒稱自己沒組織聯繫，要籌集到8萬多元繳交款項「也不是輕而易舉」。黃之鋒又稱，想到要將8萬多元貢獻給港府庫房，就覺得「非常嘔心」。

另據港媒報導，律政司於8月17日的來信中提及，追討訟費的金額是於5月在未經聆訊下決定，一共為8萬4127.67元，當中以律師費占最多，為7萬1475.67元，其餘為律師代墊付費用和稅項等，要求黃在7天內回覆和確認欠款，否則會頒布有關命令。距收信已逾兩個月，黃之鋒表示仍未繳款，正交由律師正跟進。