2清華系主任獲薦港大副校長 曾執教柏克萊加大

香港示意圖。圖／shutterstock

此次獲薦任港大副校長的宮鵬和申作軍，均獲博士學位，於美國加州大學柏克萊 分校任教多年後回流清華大學，曾發表逾百篇學術文章。據2021QS世界大學排名，清華大學在第15位，港大在第22位，加州大學柏克萊分校則在第30位。

明報報導，現年約50歲的申作軍，1993年於山東大學畢業，清華大學讀畢碩士，2000年於美國西北大學取得博士學位，曾於美國佛羅里達大學任教，其後轉到加州大學柏克萊分校，至2013年回流清華大學任特聘教授，現為清華大學工業工程系系主任及清華─伯克利深圳學院中心主任。

據報導，申作軍主要研究供應鏈系統化與運作管理、交通運輸改良等，發表約百份文獻。有說他於2012年曾參與俗稱「千人計畫」的海外高層次人才引進計畫，該計畫有參與者曾被美國聯邦調查局調查，並以間諜罪拘捕。

報導稱，至於現年55歲的宮鵬，在南京大學修讀地理系學士碩士課程，其後負笈加拿大滑鐵盧大學，1990年取得博士學位。他曾於加拿大卡加利大學任助理教授，1994年轉到加州大學柏克萊分校工作，任至講座教授；2010年出任清華大學地球系統科學研究中心主任，現為清華大學理學院院長及地球系統科學系系主任。

報導指出，宮鵬研究全球陸表環境變化與公眾健康，主要為瘧疾、禽流感的時空傳播等，曾發表數百篇文章及報告，曾獲邀為中科院科技部海外評審專家及海外顧問專家組成員。