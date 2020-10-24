國泰揮刀屠龍 滙豐銅獅重光

香港示意圖。圖／shutterstock

這周香港 有兩大事件，一是國泰航空大裁員 ，還關掉旗下的國泰港龍；另一是滙豐銀行門口的兩大銅獅，拆掉圍封，重新開光。兩件事聽上去是一憂一喜，但講到骨子裡，都樂不出來。

這兩件事都有高大上的意義和影響，也都跟港人集體記憶關連，國泰裁員當然是大事，至少給港府的保就業計畫一個大耳光，但香港人更關心的是往日榮光，網上都回憶，回憶那四代港龍空姐制服經典，也回憶港龍飛機餐後永恆的哈根達斯。

香港商界也議論紛紛，焦點在把國泰大裁員精煉成「屠龍」，就是屠宰港龍。如果知悉港龍歷史，曉得其背景就是抵抗英資，當年首批大股東，有香港船王包玉剛等港商，還有中聯辦的前身新華社旗下公司港澳國際，是香港回歸前過渡行動之一。後來平穩過渡，港龍與國泰相安，又被其入股吃下。所以香港財經界高人說，大裁員外面以為是喪事，對國泰是喜事，一喜是解決了多年動不了的工會和員工高福利，另一喜是把身上的異器官港龍殺掉。

只不過國泰打的好算盤，屠龍後國泰做長線貴價高質服務、旗下香港快運做廉航和中國 線。誰料冒出一個在深圳背景的港商成立「大灣區航空」，未來國泰想留下港龍的中國航線有了問題，保持其香港載旗地位也不是沒有挑戰。

滙豐銅獅重光，是另一家英資公司故事。中環滙豐銀行門前，兩隻銅獅，張嘴咆哮狀的叫「史提芬」，端莊的叫「施迪」，兩名字來自30年代滙豐總司理史提芬及上海滙豐司理施迪。香港淪陷，日本把兩隻銅獅當作廢銅運到日本，戰後送回。滙豐銀行以其為鎮行之寶，香港人視之為招財進寶的幸運物，傳說了獅爪會有好運。

反送中運動中，滙豐銀行涉及將反送中眾籌平台「星火同盟」送警事件，多次成為示威目標，兩隻銅獅今年元旦期間被人噴上紅漆、貼上示威標語，其後滙豐銀行將其圍封。圍封後滙豐銀行果然禍不單行，包括最近其股價狂跌到「世紀供股價」的新低。

周四滙豐銀行為兩隻銅獅解封，請來滙豐御用風水師龍景銓負責點睛。滙豐亞太區行政總裁王冬勝說，銅獅已是香港歷史一部分，明白大眾期待重見史提芬和施迪，決定讓他們「重見天日」。其實遠在英國，中共駐英大使已放風說為滙豐在中國「解封」，而路透則說滙豐在英國大裁員，這或許是銅獅重光的動因。