國泰拒就新合約談判 不簽就解雇

國泰航空23日向員工發出電郵，表明不會就合約條款與工會談判，並重申員工倘不簽署就會被解僱。圖為香港國際機場國泰航空櫃位。（中通社）

國泰航空大裁員 下僥倖保住職位的國泰員工，需要簽署新合約大幅減薪。工會昨日與國泰資方代表開會，提出希望減薪新合約只屬短期措施等訴求。國泰其後向員工發出電郵，表明不會就合約條款與工會談判，並重申要員工在11月4日前決定是否署新合約，倘不簽署就會被解雇。

•工會：公司似變相攆人

文匯報報導，國泰空中服務員工會主席王思敏昨日在接受電台訪問時稱，資方要求空中服務員簽署的新合約屬永久性質，且時薪要減少兩成至四成不等，並要員工在14天內簽署回覆，形容合約屬於「不平等條約」，「公司這樣做變相好似想迫我哋走！」

據報導，她續稱，工會前晚向員工發出問卷，收集他們對新合約的意見，僅兩個小時就接獲2000人回覆。不少員工認為新合約有問題，其中逾八成認為修改合約條款才願意簽署，但部分員工已在公司公布重組 方案當日，因感害怕而立即簽署新約，事後感到後悔。

她聲稱，員工願與公司共度時艱，但艱難時刻過後，希望公司恢復員工應有權利和薪酬待遇，又表示明白留下的員工面對兩難局面，不簽新約會被解雇，屆時賠償方案可能較被裁員工更差，擔心如果此次開了先例，其他行業也會跟隨，令打工仔權益受損。

報導稱，工會其後與公司代表就新合約及裁員事宜會面五個小時。王思敏會後稱，已向公司表達四項要求，包括希望員工底薪封頂；減時薪的新合約只屬短期措施；給予員工更長時間考慮是否簽新約及容許不簽新合約員工以自願離職計畫離職，和支援已離開員工。

不過，有指國泰昨向留任的空中服務員發電郵，表示會聆聽工會對新合約的意見，但不會就合約條款和工會談判，並重申下月4日前不簽署新合約就會作出解雇，及只會按原有合約和勞工 法例賠償，即不會如被裁減員工一樣會有多一個月薪金賠償。

王思敏稱，對國泰聲稱不會就新合約事宜與工會商討表示感到失望，並認為資方表明不如期簽新約便解雇等同威嚇。工會將索取律師及勞工處意見，繼續與公司討論。