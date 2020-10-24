我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾849萬 加州逼近90萬

選民更看重「牛肉」川普抗中強硬形象成效難料

國泰拒就新合約談判 不簽就解雇

香港新聞組／香港24日電
國泰航空23日向員工發出電郵，表明不會就合約條款與工會談判，並重申員工倘不簽署就會被解僱。圖為香港國際機場國泰航空櫃位。（中通社）
國泰航空23日向員工發出電郵，表明不會就合約條款與工會談判，並重申員工倘不簽署就會被解僱。圖為香港國際機場國泰航空櫃位。（中通社）

國泰航空大裁員下僥倖保住職位的國泰員工，需要簽署新合約大幅減薪。工會昨日與國泰資方代表開會，提出希望減薪新合約只屬短期措施等訴求。國泰其後向員工發出電郵，表明不會就合約條款與工會談判，並重申要員工在11月4日前決定是否署新合約，倘不簽署就會被解雇。

•工會：公司似變相攆人

文匯報報導，國泰空中服務員工會主席王思敏昨日在接受電台訪問時稱，資方要求空中服務員簽署的新合約屬永久性質，且時薪要減少兩成至四成不等，並要員工在14天內簽署回覆，形容合約屬於「不平等條約」，「公司這樣做變相好似想迫我哋走！」

據報導，她續稱，工會前晚向員工發出問卷，收集他們對新合約的意見，僅兩個小時就接獲2000人回覆。不少員工認為新合約有問題，其中逾八成認為修改合約條款才願意簽署，但部分員工已在公司公布重組方案當日，因感害怕而立即簽署新約，事後感到後悔。

她聲稱，員工願與公司共度時艱，但艱難時刻過後，希望公司恢復員工應有權利和薪酬待遇，又表示明白留下的員工面對兩難局面，不簽新約會被解雇，屆時賠償方案可能較被裁員工更差，擔心如果此次開了先例，其他行業也會跟隨，令打工仔權益受損。

報導稱，工會其後與公司代表就新合約及裁員事宜會面五個小時。王思敏會後稱，已向公司表達四項要求，包括希望員工底薪封頂；減時薪的新合約只屬短期措施；給予員工更長時間考慮是否簽新約及容許不簽新合約員工以自願離職計畫離職，和支援已離開員工。

不過，有指國泰昨向留任的空中服務員發電郵，表示會聆聽工會對新合約的意見，但不會就合約條款和工會談判，並重申下月4日前不簽署新合約就會作出解雇，及只會按原有合約和勞工法例賠償，即不會如被裁減員工一樣會有多一個月薪金賠償。

王思敏稱，對國泰聲稱不會就新合約事宜與工會商討表示感到失望，並認為資方表明不如期簽新約便解雇等同威嚇。工會將索取律師及勞工處意見，繼續與公司討論。

裁員 勞工 重組

上一則

中斥英違諾 考慮不承認BNO為旅行證件

下一則

國泰揮刀屠龍 滙豐銅獅重光

延伸閱讀

路透獨家：白登將獲建築工會背書 藍領選民力挺

路透獨家：白登將獲建築工會背書 藍領選民力挺
國泰航空大裁員 香港失業率恐破7%

國泰航空大裁員 香港失業率恐破7%
港龍熄燈 國泰航空裁8500人 還要調整空服員機師薪資

港龍熄燈 國泰航空裁8500人 還要調整空服員機師薪資
亨特學院附屬學校復課 教師擬罷工

亨特學院附屬學校復課 教師擬罷工

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

2020-10-17 11:00
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

2020-10-17 13:00
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題
信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事

信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事
OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲

OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲
川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏
白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪

白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪