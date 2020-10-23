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港龍航空熄燈 22航線恐現「真空」

香港新聞組／香港23日電
新冠肺炎疫情重創國泰航空集團，國泰港龍航空更將從走入歷史。（路透）
新冠肺炎疫情重創國泰航空集團，國泰港龍航空更將從走入歷史。（路透）

國泰港龍航空熄燈，46條航線（不包括香港）航權須交還政府，再按機制分配給申請的航空公司，其中22條航線現時並沒其他香港航空公司經營。香港運輸及房屋局昨日仍未公布重新申請及分配航權時間表，可能導致航線出現「真空」。

明報報導，國泰航空表明有意營辦大部分港龍航線，正為「大灣區航空」申請牌照的東海航空董事長黃楚標則表示，「一定盡能力申請」，希望政府「公開透明，不要私相授受」。有學者認為，政府為維持良性競爭，對新成立的大灣區航空有利，但要保持香港作為國際航空樞紐角色，國泰航空始終有優勢。

大灣區航空正向香港民航處申請航空營運人許可證，黃楚標昨日表示，航線將集中東南亞及內地二線，但要先取得許可證，才有權申請航線。他認為政府會用合適方法分配，但最重要做到「公開透明，不要私相授受」。

報導指出，香港中文大學航空政策研究中心副主任袁志樂表示，從政府鼓勵良性競爭角度，對新成立的大灣區航空爭取航權較有利，但考慮到政府對申請者的信心，包括營運狀况、人手及機隊等，以及維持香港作為國際航空樞紐的定位，國泰則較有優勢。他認為國泰現正擔當樞紐的角色，而大灣區航空背後雖有東海航空支援，但後者長途航線不多，未必有利。

香港 航線 灣區

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