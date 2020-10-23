12年員工被裁 批國泰航空不近人情

國泰航空大裁員，被裁者批評公司不近人情，留下來的則稱新合約內容不公平。（中通社）

國泰航空大裁員 ，香港年資10年以上的機艙乘務長是裁員「重災區」，明報報導，有被裁機艙乘務長表示，收到電郵被告知其「合約已被中止」後，國泰航空不但未詳細交代被裁原因及提供協助，卻馬上停止其醫療保險 ，並不停催討制服等公司物品，批評國泰航空不近人情。

明報報導，受訪機艙乘務長表示，自己12年前畢業加入國泰航空，從空中服務員升為機艙乘務長。她指出，日前早上發現手機內的「國泰程式」消失，隨後收到電郵被告知「合約已被中止」；然後國泰航空以電郵發送大量文件要她簽署，但過程中無人致電解說和提供協助，她也被告知不能返回公司，歸還物品透過速遞寄送。

受訪機艙乘務長表示，國泰航空聲稱會提供心理及就業 輔導，卻是由留下的同事擔任輔導角色，感覺十分荒謬，「很多同事都說不會浪費時間接受這種服務」。她表示，受影響同事已建立多個群組「自助」，估計群組內七至八成同事均為年資10年以上的機艙乘務長，更有同事透露被裁乘務長多達1300人。

她進一步指出，國泰航空對待員工十分苛刻和不近人情，有同事向提供醫療服務的機構查詢，發現醫療福利已被即時中止，之前已預約的診症要自付全費。她表示，有夫婦同時被裁走，不少同事心情低落，更有同事在子女面前難過垂淚。

國泰航空大裁員，被裁的措手不及，留下來的也不好過。據媒體報導，國泰航空留任空服員的底薪遭大砍14到36%，機師更被砍薪近40%。而新合約內容更增列多項要求，包括每月飛行時數不可超出80小時等，有員工批評國泰航空減薪幅度不合理，工會也稱新合約內容不公平。