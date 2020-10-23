收入少四分之三…港珠澳大橋1年狂賠21億人民幣 金巴日剩300客

港珠澳大橋通車兩年，車流量本來就不理想，今年受疫情影響更進一步降低。 （本報資料照片）

耗資逾1200億港元（約155億美元 ）的港珠澳大橋通車兩年，車流量一直未達預期，今年受疫情 影響更進一步降低，過去一年的通行費收入僅7700萬元人民幣（1152萬美元），較前一年大減近75%。據公開資料顯示，港珠澳大橋一年的營運成本約需22億元人民幣（約3.3億美元），也就是說一年狂賠逾21億。

明報報導，受疫情影響，來往大橋的主要交通工具「金巴」營運也大受打擊。「金巴」董事長張廣友透露，現在平均每日乘客量僅約300人，營運收入根本連支付司機病毒檢測 費用都不夠，公司已透過縮減車隊規模、申請政府「保就業計畫」資助及管理層減薪等方式節流，若短期內仍無法改善，不排除要裁員。

年初疫情爆發以來，政府關閉多個陸路口岸，僅餘深圳灣及港珠澳大橋兩個口岸開放。俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士是來往大橋主要交通工具之一，去年平均每月約2.3萬至4.8萬架次來往大橋，但今年4月以來，平均每月僅數百架次。

張廣友表示，現在港珠、港澳兩條線路，平均每日僅300名乘客，「現在營運收入還不夠司機的核酸檢測費用。」他說，金巴司機每7日接受一次病毒檢測，而港澳線司機要在香港接受檢測，每次檢測費為1500元，今年以來金巴防疫支出近千萬元。張廣友說：「現在是車不開虧損少，營運虧損更大。」

據香港運輸署數據顯示，2018年10月24日通車的港珠澳大橋，去年每月車流量約10萬至15萬架次，今年2月以來大幅下跌，車流量最少的4月僅約8600架次，最多的是9月也僅有1.2萬架次。據三地於2016年所做的顧問報告，預計2030年大橋每日車流量為2.9萬架次，即每月約87萬架次。