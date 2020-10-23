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回應港區國安法…BNO港人申請居英權 名額不設限

香港新聞組／香港23日電
持有BNO的港人，明年1月31日起可申請特別簽證留英，不設限額。(路透)
持有BNO的港人，明年1月31日起可申請特別簽證留英，不設限額。(路透)

英國政府昨日宣布，將於明年1月31日起開放擁有英國國民海外護照（British National Overseas,BNO）的香港人申請居留簽證，不設名額限制。5年簽證費用每人250英鎊（約327美元）。根據英國政府數據，約290萬人符合資格申請BNO。

中央社報導，英國政府7月宣布，由於港區國安法違反中英聯合聲明，威脅香港人民的權利與自由，因此決定放寬英國國民海外護照簽證權。英國政府昨日發表聲明指出，持有BNO地位者將能在英國居住、讀書及工作。所有BNO持有人及其近親只要通常居住在香港，均符合資格申請。

另據明報報導，英國內政部和外交部表示，持有新簽證的港人，只要符合英國就業法例並具有適當技能和資格，他們幾乎可以擔任任何工作。他們與其他移居英國的國民一樣，要支付移民醫療附加費以使用國民保健服務（NHS），並必須證明他們與受養人備有在英生活最少6個月費用。

英國駐香港總領事賀恩德表示，香港實施港區國安法明顯削弱港人權利和自由，這英國放寛港人的移民方案，「是我們對香港人許下承諾的一部分」。英方指出，由於中國政府違反中英聯合聲明，限制港人權利及自由並削弱香港的高度自治，故英國政府將改變賦予BNO公民的權利。

報導指出，居港BNO公民可透過新設移民途徑，一次過申請5年、或分兩次申請每次30個月的有限期居留許可，享有在英工作或求學的權利；5年後只要能滿足英語水平等要求，即可申請定居身分（無限期居留許可），獲得定居身分12個月後，可正式申請英國國籍。

另外，英方表明不會試圖拒絕「因非暴力抗議或行使言論自由等活動而被定罪的人士」的申請。

英國 香港 簽證

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