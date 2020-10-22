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國泰難熬疫情摧殘 關鍵在「沒貨運止血」

香港新聞組／香港22日電
受疫情影響，國泰及香港航空航班大減，多架飛機停在機場停機坪上。（美聯社）
受疫情影響，國泰及香港航空航班大減，多架飛機停在機場停機坪上。（美聯社）

國泰航空宣布裁員8500人，旗下港龍航空甚至走入歷史，對比國泰慘狀，中華航空、長榮航空還可以增班。對此，航空界跟學者說，除了國泰規模太大不堪人力虧損，「貨運量」也是關鍵，華航有貨運機隊、長榮以客艙載貨，積極應變，所以能夠在疫情之下出現「轉機」。

航空界人士說，國泰大裁員、港龍會收，最大問題出在規模太大，貨運又撐不起全公司。目前亞洲貨運量數一數二航空公司除了華航就是大韓航空跟韓亞航空。

該人士說，今年八月華航和長榮美國線載客率不到兩成，國泰應該也是差不多慘況，「錢再怎麼多都會燒完」，大航空公司固定資產很大，每個月要付的錢就是那麼多，沒有航線飛但飛機依然停在那，租機公司不可能同意退租，「一定要止血不能讓血流乾」，所以裁員就成為維持現金流不得已的辦法。

至於為何華航還可以增班香港，另名業界人士說，「可能是希望飛機可以動一動」。香港相對其他航點近，成本相對較小，讓飛機維持運作也有助於機師維持證照使用，畢竟若要重考也是個成本。

「航空界的災難才正要開始。」長榮大學航空管理系教授黃泰林說，根據國際航空運輸協會預測，2024年才有可能回到2019年航空業的水準，復甦程度跟速度更是未知，一般業者沒辦法撐那麼久，自然就會收掉。

黃泰林說，航空公司要撐過疫情必須節省成本跟擴大貨運收入，以華航來說，擁有全世界最大波音747貨機機隊，長榮貨運運量也很有水準，但國泰並無專注貨運，主要是載商務客，營運重點項目不一樣，才會導致今天面臨裁員。

成功大學交管系教授戴佐敏也說，台灣航空業因應良好，跟華航有貨運機隊、長榮以客艙載貨有關，相信等疫苗出來，航空業慘況會慢慢緩解。

戴佐敏說，國泰今天狀況很正常，運量已經這麼小了，沒有收入，現金流量就出問題，必須縮減開銷，進而砍班砍人，重新談勞動條件。其中機師跟空服員直接跟運量相關，可預期是這波裁員中最大的受害者。

裁員 疫情 香港

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