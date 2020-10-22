港航求生 將減薪5-15% 月休4天無薪假

香港航空員工的命運與國泰航空 截然不同，目前只是減薪及放無薪假度過。(本報資料照片)

國泰航空大裁員 ，香港 航空昨亦證實下月起減薪。港航繼早前安排機師、機艙服務員等空勤人員推出無薪假計畫後，最新公布擬向後勤人員推自願無薪假計畫。香港航空發言人稱，已呼籲香港的後勤員工繼續參與新一輪的無薪假計畫，但減薪幅度將會降低，所有香港航空員工在今年11月至明年3月期間的薪金將會按其職級調低5%至15%，每月放最多四天無薪假。

香港經濟日報報導，香港航空發言人強調，大部分的機師及機艙服務員同意參加最近為他們推出的無薪假期計畫。

香港航空發言人續稱，各地實施旅遊限制繼續重創港航的業務，導致營運縮減至每周數班客運服務以及臨時性貨運包機，但向政府申請所得的資助僅能為我們業務帶來一些援解。「香港航空會密切監察市況，相應地調整公司的業務運作，並致力在情況有改善時，縮短此無薪假計畫。」

香港航空在內部信表示，第二輪保就業 申請已經獲批，若有更多同事參與無薪假，可以減輕公司未來支薪壓力，稱當旅遊需求復甦，公司會快速增加航班，現時人手過剩僅短期問題。

據報導，香港航空今年2月已經裁走部分員工，早前先後向機師、機艙服務員推出無薪假計畫，機長在期間每月的固定收入和津貼將減少60%，而空中服務員在計畫內的4個月，分別執勤兩個月及休班兩個月，而基本收入和固定津貼將減少30%。

香港航空證實，已呼籲在港的後勤員工繼續參與新一輪的無薪假計畫，又表示減薪幅度將會降低。

港航表示，員工在下月起至明年3月期間的薪金，將會按職級調低5%至15%，每月放最多4天無薪假，又指大部分機師及機艙服務員同意參加最近推出的無薪假期計畫。

港航表示，各地實施旅遊限制繼續重創業務，導致營運縮減至每周數班客運服務以及臨時性貨運包機，而向政府申請所得的資助僅能為業務帶來一些緩解。公司會密切監察市況，相應地調整業務運作，致力在情況有改善時縮短無薪假計畫，並將致力保障大部分員工的工作維持不變。