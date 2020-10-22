國泰航空大砍人 學者：引燃香港裁員第一砲

疫情影響，國泰航空裁員8500人，港龍航空停飛。圖為空姐走過寫著「離港」的標誌。(Getty Images)

國泰航空集團昨日宣布大規模重組 計畫，削減約8500個職位，為香港 歷來最大規模的裁員 行動，並即日停止營運有35年歷史的國泰港龍航空。有學者分析國泰裁員將扯高失業率0.1個百分點，並相信是本地市場「裁員第一砲」，料航空相關的支援職系或陸續裁員，並稱若明年上半年航空業復蘇未如理想，國泰或有第二波裁員。

明報報導，按國泰航空2020年中期報告顯示，國泰航空集團宣布削減約8500個職位，相當於集團職位總數約24%，透過凍結招聘、自然人手流失，將實際削減的員工減少至約5900人，佔集團職位總數17%，其中包括約5300名駐港員工和約600名非駐港員工。

另據香港01報導，國泰現時每月仍然消耗15億至20億元淨現金，估計重組計畫完成後，明年現金消耗每月減少約5億元。宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，從企業營運角度來看，若果公司有意大規模裁員，通常第一次裁員會做得比較「盡」，完成相關手續也需要一定時間，故短期內國泰未必會再有裁員動作，會否再出手，則視乎市況，「若未來港府與其他國家旅遊氣泡安排，反應好過市場預期，國泰未必需要進一步再裁員，但假若情況持續，國泰可能會在公布全年業績後，再次精簡人手，並有機會外判後勤部門，最快要明年年中左右再裁員。」

據報導，國泰擬讓旗下國泰及香港快運兩大品牌營運國泰港龍航空的大部分航線，林嘉麒覺得此舉反映國泰有意「做大」香港快運，香港快運人工成本便宜，即使未來全球經濟狀況轉差，廉航相對上仍然較有優勢。加上「Flycation」香港遊飛行體驗也是由香港快運推出，未來國泰或會在香港快運試推更多創新活動。不過，林嘉麒認為，因國泰整個集團均錄巨額虧損，所以香港快運可能也有機會精簡人手。

香港快運今年首6個月錄得重大的除稅後虧損7.79億元，於第一輪「保就業」計畫承諾受薪雇員人數為1026人。