港龍航空熬過政治風雨 卻遭疫情埋葬

國泰航空集團昨日宣布大規模重組 計畫，港龍航空也走下歷史舞台，在與香港 政局交纏，熬過35年政經風雨，卻沒想到遭到新冠疫情 埋葬。

中央社報導，港龍航空於1985年由「紅色商人」曹光彪、包玉剛、霍英東及中資機構華潤、招商局等組成的公司成立，當時媒體普遍猜測，隨著香港主權轉移，有關方面希望創辦一家有中資背景的航空公司，與長期壟斷市場的國泰航空競爭。同年5月港澳國際成立港龍航空，7月開始營運，以一架客機提供香港來往馬來西亞的航線。

但港龍航空成立及營運過程中面對一些政治及市場準則問題，比如在港註冊航空公司的股東需要有英國國籍等要求。此外，港龍航空營運後很快就出現財困。1990年初，港龍航空進行資本重組，太古集團和國泰航空分別持有港龍航空5%和30%的股權，香港中信集團則持股38.3%。

重組後，國泰航空以第二大股東的身分接管港龍航空的管理權，港龍航空實際上成為國泰航空的子公司，國泰航空成功鞏固了其在港航空業霸主的地位。

經過多年來的股權變動，2006年9月，港龍航空正式成為國泰航空全資附屬公司，易名為國泰港龍航空。但14年後，國泰港龍敵不過疫情而關門，港龍航空從此消失，中資抗衡英資壟斷航空市場的故事也隨風而逝。

另據明報報導，運輸及房屋局長陳帆昨聽聞國泰大裁員時一度哽咽，「今次令香港一家固有品牌國泰港龍停止營運，我相信大家都感到惋惜，我們也對數以千計的員工失去工作感到難過」，他說，疫情下全球航空業均受影響，形容情況「令人傷感」。

國泰航空主席賀以禮昨日宣布，港龍熄燈後，未來航線由國泰和旗下全資附屬公司香港快運，接手服務港龍現時的航班目的地和網絡。不過，運輸及房屋局表示，國泰港龍全面停飛後，必須將航權交還政府，不能自行轉讓，局方知悉國泰有意申請國泰港龍航空須交還的航權，局方會按既定機制處理。