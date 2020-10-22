國泰航空被裁人員 大灣區航空想吸納

國泰航空宣布大裁員 ，未來數周光香港 就要裁減約5300名員工，國泰航空這次瘦身後，機艙服務員將不足1萬人。香港經濟日報指出，空服員、機師將是這次裁員的重災區，遭裁員的空姐昨日就收到通知，日前深圳東海航空董事長黃楚標旗下大灣區 航空正在招聘人手，或吸納國泰被裁人員。

據明報報導，黃楚標表示，招聘人才包括機組人員、地勤、維修、財務等不同範疇，至於會否吸納國泰被裁員工，他說「主要睇是否適合的人才」，又稱公司初期不需要太多人，預計需數百人。

據報導，大灣區航空日前刊登的招聘廣告，招聘的7個職位全是經理級，包括商務總經理等。黃楚標說，正規劃未來5年、10年的人手及班機數目。黃楚標指，大灣區航空只是小型公司，員工人數暫不會過千，預計開航前需要數百人手，再按公司發展增聘。

被稱為「深圳李嘉誠」的黃楚標表示，大灣區航空有意發展國內及東南亞短途航線，正準備航空營運人許可證（AOC），但計畫未正式落實。據港媒報導，黃楚標在內地擁有深圳東海航空共23架波音「737-800」飛機，今年年底可達到40架，並已開通深圳至澳洲和東南亞國家4條國際航線。

港媒報導，黃楚標2010年5月在港註冊「東海航空有限公司」，去年1月更名為「東海航空（香港）有限公司」，去年底再改名為「香港紫荊航空有限公司」，7月再改為「大灣區航空有限公司」。