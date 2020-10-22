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國泰航空大裁員 香港失業率恐破7%

香港新聞組╱香港22日電
國泰大裁員，令香港本地失業率惡化，失業率恐會突破7%。圖為香港國泰航空公司與國泰港龍航空公司設在桃園機場第一航廈的櫃檯。(記者陳嘉寧／攝影)
國泰大裁員，令香港本地失業率惡化，失業率恐會突破7%。圖為香港國泰航空公司與國泰港龍航空公司設在桃園機場第一航廈的櫃檯。(記者陳嘉寧／攝影)

香港國泰航空公司昨天宣布裁員數千人，勢必令香港本地失業率惡化，有學者預期，失業率將會突破7%。

國泰航空決定在全球裁員8500人，其中駐港員工有5300人，旗下有35年歷史的港龍航空公司更即時停止營運，2500名員工在辭退之列。

中央社引述大公報報導，理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強說，本地最新失業人數達25萬9800人，失業率升至6.4%，是近16年新高。

他說，按此計算，國泰裁員5300人，將推升本地失業率至少0.1個百分點。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指出，如果2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續，航空業未能復甦，國泰可能會出現第二波裁員潮，屆時失業率或會突破7%。

2003年香港受嚴重急性呼吸道症候群（SARS）打擊，當年的3至5月，失業率曾達到8.3%。

另外，國泰大規模裁員將導致許多空服員失業，多名空服員接受本地媒體採訪時都表示氣憤和不安，擔心在當前經濟低迷下，短期內難以找到工作。

對於這批失業大軍的出路，有媒體分析，他們可以轉到香港主體行業比如金融、房地產和保險業。據報導，多家房地產代理商昨天就向這批失業空服員招手。

也有業界人士說，他們可以到粵港澳大灣區找尋機會。據報導，深圳東海航空董事長黃楚標旗下的大灣區航空公司正招聘人手，並已向香港民航處遞交航空營運人許可證申請。

大公報引述黃楚標說，大灣區航空現正在港招聘人手，包括機組人員、地勤、維修、財務等範疇，期望最快明年第一季至第二季啟航，但公司初步只招聘數百人。

報導表示，大灣區航空主攻東南亞及中國大陸航線。

香港 裁員 灣區

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