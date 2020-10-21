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港失業率6.4%… 26萬人沒工作 創16年新高

香港特派員李春／香港21日電
港府20日發表今年第三季數據，失業率上升至6.4%。（中新社）
港府20日發表今年第三季數據，失業率上升至6.4%。（中新社）

香港失業大升，接近16年高位，失業人口近26萬。港府昨公布就業數據，7至9月失業率升至6.4%，接近16年高位，比上次公布上升零點3個百分點，較市場預期差，就業不足率維持3.8%。

•零售、旅遊業重災區

失業人數增加1.15萬人，目前香港失業人口25萬9800人。與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及餐飲服務業，成為重災區，這些行業合計失業率急升至11.7%，為SARS疫症後的新高。香港建造業的失業率和就業不足率仍高，藝術、娛樂及康樂活動業等情況也在惡化。

港府勞工及福利局長羅致光稱，在第三波疫情下，第三季失業情況惡化，由於整體經濟狀況依然疲弱，加上全球疫情仍在變化，勞工市場短期內仍將面對壓力。

•青年失業率破兩成

香港新聞組／香港21日電

明報報導，香港20至24歲年輕人失業率升破兩成，人數較年中（3至5月）增逾5成。中大商學院高級講師李兆波表示，部分雇主沒申請第二期保就業計畫，意味可能裁員甚至結業，加上疫情比預期長，不少公司年底可能重整業務或結業，失業情況短期內會持續惡化；隨著保就業計畫下月完結，料失業率年底升破7%。他又指出，倘國泰航空如傳聞中裁員，足以將失業率推高0.1個百分點。

報導引述李兆波表示，不少雇主「已在生死存亡之秋」，不會聘請沒經驗的畢業生及年輕人，即使部分大企業願意聘請畢業生，薪酬亦較低。他相信年輕人失業率短期內難改善，要視乎未來疫情及經濟發展。前立會議員鄧家彪稱，20至24歲年輕人失業率增加料與不少畢業生找不到工作有關，他認為情況嚴重，建議港府給予企業更多補貼聘請畢業生或年輕人、加強對畢業生培訓等。

•年底料掀新裁員潮

另據大公報報導，有人事顧問分析認為，失業數字尚未見頂。有政黨建議，港府進一步推出就業支援措施，包括加推第三輪優化版保就業計畫、設立失業援助金、推出更多港府臨時職位。「不少雇主已經反映，年底將會大裁員，或者甚至結業。」

港府20日發表今年第三季數據，失業率上升至6.4%，餐飲服務活動業的失業率和就業...
港府20日發表今年第三季數據，失業率上升至6.4%，餐飲服務活動業的失業率和就業不足率分別急升至15.2%及9.5%。（中通社）
港府20日發表今年第三季數據，失業率上升至6.4%。圖為旺角營業中的珠寶店客流稀...
港府20日發表今年第三季數據，失業率上升至6.4%。圖為旺角營業中的珠寶店客流稀少。（中通社）
香港最新失業率升至6.4%，上升0.3個百分點，創近16年來的高位，失業人數增至...
香港最新失業率升至6.4%，上升0.3個百分點，創近16年來的高位，失業人數增至近26萬人，就業不足率繼續維持在3.8%。（中通社）

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