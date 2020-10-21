疫情衝擊 開工時數不足失補貼 全家須節衣縮食

香港統計處20日資料顯示，9月失業類別綜援的申請宗數達1162宗，較去年同月增加近9成，9月領取綜援的失業類別個案有1萬9000多宗，較去年同月增加57%。（中通社）

疫情 打擊經濟，不少香港巿民就算保住職位，卻面對開工不足的苦況，其中任職機場地勤的胡先生（化名）表示，年初起已被要求每月放一至兩周的無薪假，令超時補水、獎金都無法領取，收入大減。另外，他因工時縮減，未達「在職家庭津貼計畫 」每月總工時192小時的最高要求，無法繼續申領最高額的1400元（港幣，下同，約180.6美元 ）津貼，家庭收入從原先近2萬元減至只有1.3萬元（約1677美元），一家五口要節衣縮食過活。

•50歲地勤惶恐無薪假

文匯報報導，胡先生昨日在工聯會的記者會上訴說開工不足情況，表示收入減少令其感到彷徨，幸早年已成功申領公屋，無須負擔高昂租金 ，否則壓力將更大，但有同事居於劏房，租金占薪金一半，工時亦未達「在職家庭津貼計畫 」144小時最低工時的門檻，無法申領低收入津貼。他又表示，現時最大負擔主要來自一些額外開支，如剛升讀香港專業教育學院（IVE）的女兒須添置電腦器材和用品等，令他一時束手無策。

據報導，他又說，「上樓」前居住劏房，沒有積蓄，現時收入大減，另兩名分別就讀中一及中四的子女都要暫停部分補習班，並要他們帶飯盒回校，減少午膳外出用膳支出；家用亦「縮水」，雖然家人理解現時境況，但坦言有時亦會因此有糾紛。

他表示部分同事已轉行，但自己已50多歲，將步入退休階段，不想重新適應陌生的工作環境，而他本身有情緒病，一直有社工跟進，若未來遇到困難會向社工求助，尋求解決方案。

另外，從事建造業的蘇先生則指出，由於去年立法會出現拉布情況，加上今年疫情影響，導致所有工程停滯不前，他現時每周只有三四天「炒散」的工作。

報導稱，他又表示，身邊有九成工友都是吃老本，惟綜援以家庭為單位，導致大部分工友也無法申領，只能依靠積蓄度日，有朋友已花光積蓄，要向他借錢度日，但他自己亦是自身難保。希望港府能夠推出低息借貸，讓有需要的市民借貸渡過難關。