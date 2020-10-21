香港防疫鬆綁 容許本地遊30人團 婚禮放寬50人

香港政府20日放寬部分社交距離措施，包括在不得供應食物或飲品的情況下，將婚禮的人數限制由20人增加至50人。圖為香港新人參加婚禮的資料照片。（ 中新社）

香港 當局昨宣布局部放寬一些防疫 限制，包括容許旅行社辦理以30人為限的本地遊，以及放寬婚宴人數至50人。香港食物及衛生局局長陳肇始指，在與病毒共存的新常態下，會避免「一刀切」，在疫情 、經濟及民生間取平衡。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華在記者會上公布相關措施時表示，希望藉此讓市民在疫情之下稍事舒緩。

文匯報報導，香港的新冠肺炎疫情於過去一星期有緩和趨勢，即將於22日屆滿的一系列社交距離措施獲微調放寬，港府宣布23日起，婚禮的人數限制由現時的20人增至50人，旅行社可在嚴格執行防疫措施的條件下，舉辦最多30人的本地遊旅行團。

同時，泳池進行的韻律泳、水球、輕艇水球及水底曲棍球等隊際運動恢復，每個泳池中的運動員及裁判人數上限應遵照相關隊際運動的比賽規則，但其他限制包括最多四人的限聚令延長一周，直至29日。

•司機導遊有工開 聊勝於無

深陷水深火熱的旅遊業界表示，本地遊對旅行社而言幫助有限，但起碼讓導遊及旅遊巴有工開，能吊住「鹽水」待旅遊業全面復甦，旅發局隨即宣布舉辦優惠計畫催谷本地消費旅遊，市民即日起於實體零售店及食肆內，每消費800港元（約103美元）即獲免費本地遊名額一個。有旅行社表示會加強推廣，但直言一天未重新開關，業界經營環境仍十分困難。

婚禮顧問歐惠芳對放寬婚禮出席人數上限表示歡迎。惟她指，在扣除婚禮工作人員等後，仍有機會引發親屬爭相觀禮的不快事件，期望婚禮可放寬至與宗教活動看齊，即出席人數上限為場所可容納人數上限的一半。

•新增1源頭不明本土個案

香港昨日新增5宗確診個案，其中4宗為輸入個案，患者分別從印度、英國、俄羅斯及法國抵港，同時再多1宗本地不明源頭個案，患者是32歲女文職人員，與家人同住西灣河嘉亨灣，傳染期曾與家人在家用膳，56名家人須檢疫。