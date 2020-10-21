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涉圍毆環時記者 4被告否認暴動罪

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

環球時報記者付國豪去年8月於香港機場遭大批亂港暴徒私刑圍毆、捆綁非法拘禁，其中四名涉案者事後被起訴多項控罪，案件昨於區域法院開審。當中兩人分別承認用美國國旗旗桿毆打付國豪、管有摺刀等武器，但所有被告均否認暴動、非法集結等較嚴重罪行。

大公報報導，案中四名被告依次為20歲兼職侍應賴雲龍、有「佔旺女村長」之稱的23歲無業女子畢慧芬、29歲兼職司機何家樂，以及29歲測量師黃逸豪。賴雲龍、畢慧芬及何家樂均否認暴動罪及對他人身體加以嚴重傷害罪；畢慧芬和黃逸豪另否認非法禁錮罪；黃逸豪另否認一項非法集結罪。

據報導，不過，目前因涉其他案件被羈押的賴雲龍，決定承認普通襲擊罪及阻礙公職人員執行職務罪。案情指去年8月14日凌晨，救護員到場將當時已受傷躺地的付國豪移上擔架床，但賴雲龍衝上前並以美國國旗旗桿數度襲擊付國豪；賴的行為令救護工作一度受阻。此外，另一被告何家樂亦承認管有攻擊性武器罪，指何涉嫌打傷付國豪逃去後，警員於同月25日在元朗截查他，在其座駕搜出一批彈珠連彈射器、摺刀等武器。

由於四名被告否認其他控罪，案件繼續審訊。控方先讀出開案陳詞，指涉案非法集結於去年8月13日晚約11時半開始，有大批集結者於機場聚集。他們對身處人群之中的付國豪的身分起疑，質疑他是「假記者」甚或是內地官方人員，其後將付包圍。不久付遭人施襲，控方指已演變成暴動。案件今續審，控方透露付國豪已由內地抵港準備作供。

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