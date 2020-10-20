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涉暴動中大女生 獲德國政治庇護

 香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港中文大學一名女學生被以暴動罪拘捕、出逃到德國，近日獲德國批出難民身分，為反修例運動以來首個示威者獲德國政治庇護

明報報導，德國2018年曾向本土民主前線成員黃台仰和李東昇批出政治庇護，這次屬德國首次向反修例示威者批准難民申請。

曾助出版主張港獨書籍公大學生劉康到英國尋求政治庇護的「避風驛」，昨於facebook發帖稱一名被香港警方以暴動罪拘捕流亡德國的22歲中大女學生，本月14日獲德國聯邦移民與難民局批准庇護申請，批出為期三年難民身分。帖文引述該女生稱，她待在德國難民營近11個月，曾因情緒問題要入院，更稱被難民營職員性侵，她在訪問中感謝德國政府對她批出庇護，認為若德國政府簡化香港難民申請程序，並容許申請者在等待過程中自由選擇居住點，是對香港抗爭者的支持。

據報導，今年5月，四名學生被控暴動罪到沙田裁判法院應訊，控罪稱他們去年11月12日在中大與黃亭陶及其他不知名者參與暴動。消息稱該黃姓女生為中大學生，她被捕後獲准擔保，原定去年11月底要再到警署報到，其後下落不明，至今約11個月，與上文獲庇護女生待於德國難民營時間相近，但未能確認赴德女生身分。

德國 庇護 香港

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